Seyfe Gölü Kuş Cenneti Buz Tuttu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan ve buzla kaplanan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Erciyes Dağı'nın karlı görüntüsü eşliğinde doğaseverlere farklı görsel sunuyor.

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan gölde konaklayan angıt, ördek ve kaz sürüleri, buzlanmanın olmadığı küçük alanlarda besleniyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında tamamen kuruyan gölde son yağışlarla su miktarında önemli artış yaşandığını ancak sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi nedeniyle de yoğun bir buzlanma olduğunu söyledi.

Son yağışların kendilerini sevindirdiğini belirten Çetiner, şöyle devam etti:

"Seyfe Gölü Kuş Cenneti, en dolu haliyle en derin yeri bir metreye ulaşmayan sulak alanımız. Gölün tabanı çorak toprak. Tabandan su almıyor, tabana su vermiyor. Oradaki 5-6 santimetrelik bir su miktarı bile gölümüzü dolu gösterebiliyor. Son yağışlarla gölümüzdeki su görünümü yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Soğuk hava ile gölümüz kar ve buzla kaplı. Bu da göçmen kuşlarımızın gölde konaklamasını zorlaştırıyor."

Dünyadaki 4 göç yolunun ikisinin Türkiye'den, bunlardan birinin de Seyfe Gölü üzerinden geçtiğini aktaran Çetiner, buzlanmaya rağmen angıt, ördek ve kaz sürülerini hala burada görebildiklerini söyledi.

Dernek olarak kuşların ve göl kenarındaki yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptıklarını vurgulayan Çetiner, bazı göçmen kuşların yoğun buzlanma ve kar nedeniyle konaklamasalar da seslerini duyduklarını dile getirdi.

Çetiner, kış aylarında da gölün ayrı bir güzelliği olduğuna işaret ederek, "Uygun hava şartlarında Erciyes Dağı da burada görünüyor. Gölde kar ve buzun yanı sıra Erciyes Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de ayrı bir güzellik katıyor. Doğa fotoğrafçılarını, doğaseverleri bu güzel manzaraları ölümsüzleştirmek üzere kuş cennetimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA