Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin görevine başladı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Kastamonu Tosya Kaymakamlığı görevinden Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin görevine başladı.
Kastamonu Tosya Kaymakamlığı görevinden Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin görevine başladı.
Kaymakam Pişkin'i Hükümet Konağı önünde birim müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile kaymakamlık çalışanları karşıladı.
Kısa bir tanışma toplantısı düzenleyen Pişkin, ekip çalışmasıyla ilçede güzel işler yapacaklarını ifade etti.
Kaymakam Pişkin, toplantının devamında katılımcılarla tanışarak ilçe hakkında bilgi aldı.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri