Seydişehir'de yem bulamakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle Alacabel mevki, Giden Gelmez Dağları ile Taraşçı ve Gökçehüyük bölgelerinde doğaya yem bıraktı.

Son günlerde etkili kar yağışı ve soğukların hayatı olumsuz etkilemesi ile birlikte kuşların yiyecek bulmakta zorlanması nedeniyle, ekipler doğaya 6 ton kuş yemi bıraktı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının olumsuz etkisinin ortadan kalkacağı döneme kadar doğa yem bırakmaya devam edecekler.