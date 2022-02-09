Seydişehir'de yem bulamakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de yem bulamakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Seydişehir'de yem bulamakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle Alacabel mevki, Giden Gelmez Dağları ile Taraşçı ve Gökçehüyük bölgelerinde doğaya yem bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle Alacabel mevki, Giden Gelmez Dağları ile Taraşçı ve Gökçehüyük bölgelerinde doğaya yem bıraktı.

Son günlerde etkili kar yağışı ve soğukların hayatı olumsuz etkilemesi ile birlikte kuşların yiyecek bulmakta zorlanması nedeniyle, ekipler doğaya 6 ton kuş yemi bıraktı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının olumsuz etkisinin ortadan kalkacağı döneme kadar doğa yem bırakmaya devam edecekler.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title