Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretmeye devam ediyor
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Seydişehir, Leman, Konya, Güncel

Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretmeye devam ediyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede halka ücretsiz dağıtılacak maske üretiyor.

15.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:26
Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretmeye devam ediyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede halka ücretsiz dağıtılacak maske üretiyor.

Seydişehir Leman Kadir Parıltı Anadolu Lisesinde 20 bin cerrahi maske üretilerek Seydişehir Devlet Hastanesine teslim edilirken, Seydişehir Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler tarafından üretilen 5 bin maske resmi kurumlara dağıtıldı.

İlçede her iki merkez de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede halka ücretsiz dağıtmak için maske üretmeye devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yaptığı açıklamada, "Kız Meslek Lisesi öğretmenlerimizin ürettiği 20 bin maskeyi bizim için canları pahasına çalışan sağlık personelinin kullanması için Devlet Hastanemize teslim ettik. Halk Eğitim Merkezinin ürettiği 5 bin maskeyi de resmi kurumlarımızın ihtiyacı için kullandık. Her iki kurumda da maske üretmeye devam ediyoruz. Üretilen maskeleri halkımıza ücretsiz dağıtarak, zor günler geçiren milletimize yardımcı olmaya çalışacağız İnşallah." dedi.

Maske üreten usta öğreticileri İlçe Milli Eğitim Müdürü ile ziyaret eden Kaymakam Aydın Erdoğan, özveri ile çalışan öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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