Seydişehir'de Mahalle Yolları Asfaltlanıyor

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede 7 mahallede sıcak asfalt çalışması başlattıklarını söyledi.

Gevrekli Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmasını inceleyen Tutal, yaptığı açıklamada, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Hedeflerinin ilçedeki bütün caddeleri sıcak asfaltla kaplamak olduğunu aktaran Tutal, şöyle konuştu:

"İlçemizin ihtiyacı olan altyapısı tamamlanmış tüm mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Önce belirlediğimiz 7 mahallede daha sonra mevsim şartları elverişli olursa diğer 7 mahallemizde ihtiyaç duyulan caddeleri asfalt ile kaplayacağız. Amacımız ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz."