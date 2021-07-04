Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bisiklet festivali tamamlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bisiklet festivali tamamlandı.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen, toplam parkuru 154 kilometrelik mesafeden oluşan kamplı bisiklet turuna, Türkiye'nin faklı illerinden 200 bisikletçi katıldı.

Üç güren süren etkinlikte, ilk etabı 64 kilometre, ikinci etabı 45 kilometre olan parkurun tamamlanmasının ardından Kuğulu Park'ta geceyi geçiren bisikletseverler, burada kamp ateşi etkinliğine katıldı.

Turun üçüncü etabında ise bisikletseverler 45 kilometrelik, Gökçehüyük Göleti, Taraşçı, Taraşçı 1 Göleti, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi, Seyyid Harun Veli Camisi ve Kuğulu güzergahında pedal çevirdi.

Kamp ateşi etkinliğine Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Ufuk Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı katılarak sporculara katılım belgesi verdi.

Bisiklet sporunun insan sağlığı için önem taşıdığını belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Seydişehir ilçemiz Anadolu'nun merkezinde, gözde ilçelerimizden biri. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İnsan sağlığı için bisiklet sporu gerçekten keyif verici. Bu tür organizasyonlar şehrimizin tanıtımına, turizmine de büyük katkı sağlıyor. Doğa güzelliklerini en güzel şekilde içinde barındıran ilçemizin dört bir tarafı görülmeye değer. Ben festivalimize katılan herkese teşekkür ediyorum."

İki yıldır Seydişehir'de düzenlenen bisiklet festivaline katıldığını ifade eden Ufuk Çiftçi ise "Her yönüyle dört dörtlük bir festival. Yine geçen yıl olduğu gibi mükemmel bir organizasyonla karşılaştık. Yeni gelen arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Buradaki arkadaşlıklar kalıcı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun