Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali

Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bisiklet festivali tamamlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bisiklet festivali tamamlandı.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen, toplam parkuru 154 kilometrelik mesafeden oluşan kamplı bisiklet turuna, Türkiye'nin faklı illerinden 200 bisikletçi katıldı.

Üç güren süren etkinlikte, ilk etabı 64 kilometre, ikinci etabı 45 kilometre olan parkurun tamamlanmasının ardından Kuğulu Park'ta geceyi geçiren bisikletseverler, burada kamp ateşi etkinliğine katıldı.

Turun üçüncü etabında ise bisikletseverler 45 kilometrelik, Gökçehüyük Göleti, Taraşçı, Taraşçı 1 Göleti, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi, Seyyid Harun Veli Camisi ve Kuğulu güzergahında pedal çevirdi.

Kamp ateşi etkinliğine Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Ufuk Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı katılarak sporculara katılım belgesi verdi.

Bisiklet sporunun insan sağlığı için önem taşıdığını belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Seydişehir ilçemiz Anadolu'nun merkezinde, gözde ilçelerimizden biri. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İnsan sağlığı için bisiklet sporu gerçekten keyif verici. Bu tür organizasyonlar şehrimizin tanıtımına, turizmine de büyük katkı sağlıyor. Doğa güzelliklerini en güzel şekilde içinde barındıran ilçemizin dört bir tarafı görülmeye değer. Ben festivalimize katılan herkese teşekkür ediyorum."

İki yıldır Seydişehir'de düzenlenen bisiklet festivaline katıldığını ifade eden Ufuk Çiftçi ise "Her yönüyle dört dörtlük bir festival. Yine geçen yıl olduğu gibi mükemmel bir organizasyonla karşılaştık. Yeni gelen arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Buradaki arkadaşlıklar kalıcı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali
Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali
Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali
Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Boğa saldırısı saniye saniye kameralarda! Boynuzlarını bir anda çobanın karnına geçirdi
Boğa saldırısı saniye saniye kameralarda! Boynuzlarını bir anda çobanın karnına geçirdi
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı İbrahim Selim Selin Şekerci
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seydişehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet festivali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 18:22:15. #1.15#

title