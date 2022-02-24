Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı
AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatıldı.
SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolu, yoğun kar nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde merkezde yağmur etkili olurken, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.
Bölge trafik ekipleri, Seydişehir- Antalya kara yolu Marangoz Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişine izin vermiyor.
Ekipler, ilçe çıkışındaki kontrol noktasında, Antalya yönüne gidecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
AA / Kadriye Coşkun - Güncel