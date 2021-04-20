Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi
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Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi

Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi
İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Güncel

Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi Rusya'nın korona virüsü nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi.

Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi

SİNOP - Rusya'nın korona virüsü nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi. Rusyalı 7 denizci Hırvatistan'dan aldıkları yelkenli gemi ile ülkelerine doğru çıktıkları yolculukta uğradıkları Sinop'un yardımsever insanları ve tarihi yapılarına hayran kaldı.

Rusya'dan uçuşların durdurulması nedeniyle nisan ve mayıs aylarında Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya gelemiyor. Bir turizm şehri olan Sinop'ta bu karardan etkilendi. Şehirde bu aylarda Rus turistler beklenmiyordu ancak aksi yaşandı.

Bir tatil destinasyonu olarak Türkiye'yi seven Rusyalılara, bir kapı kapanmış olsa da diğerinden giriş yaptılar. Hırvatistan'dan aldıkları yelkenli tekneyle yola çıkan 1'i kadın 7 Rus denizci ülkelerine dönüş yolculuğunda Sinop'a uğramadan geçemedi. Sinop'a bu sezon gelen ilk Rus turistler olan denizciler şehre hayran kaldı. İnsanların yardımseverliği ve tarihi yapılarından övgüyle söz ettiler.

Sinop sahilinde demirleyen turistler şehri gezdi. İnsanlarla sohbet etti. Teknelerinde fotoğraf çekilmek isteyenlere de izin verdi. Hatta bir Sinoplu'nun getirdiği bisikleti sürerek eğlendiler. Buradan Soçi'ye yapacakları yolculuk için hazırlanmaya başladılar.

Yelkenli geminin kaptanı Anatoly Ilyasov, "Biz Rusyalı denizcileriz. Bu tekneyi Hırvatistan'dan aldık ve Rusya'ya geri dönüş yolculuğuna başladık. Hırvatistan'dan (Croaita) bu tekneyle ayrıldık ve Karadağ'a (Montenegro), Arnavutluk'a (Albania) ve Yunanistan'a (Greece) uğradık. Rotamızı yukarıya çevirdik ve Çanakkale'den Türkiye'ye giriş yaptık. Ardından gittiğimiz İstanbul bizim için kötü bir deneyim oldu çünkü gerçekten çok kötü bir hava ve fırtına vardı. İstanbul'da hava düzelene kadar biraz dinlendik. Soçi'ye (Sochi) dönmek için tekrar yola çıktık ve bugünde Sinop'tayız. Sinop'u ziyaret etmekten çok memnunuz. Çok güzel bir havası var ve herşey oldukça güzel. İnanılmaz insanları, inanılmaz yapıları ve mimarisi var. Sinop insanı gerçekten çok yardımsever. İnsanlar gelip tanışıyor 'nerelisiniz', 'size nasıl yardım edebiliriz' diye soruyorlar. İnsanların gerçekten, başka ülkelerden birilerini görmekten mutlu olduğunu hissettim" dedi.

Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi
Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi
Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi
Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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