Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
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Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı

Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, Kayseri'deki kızının yanına gitmek için seyahat izni çıkarmaya ikametinin olmadığı kaymakamlığa gelen adam, belgeyi alamayınca kaymakamlığın karşısındaki apartmanın çatısına çıkarak herkese ağzına geleni saydırdı.

Antalya'da, Kayseri'deki kızının yanına gitmek için seyahat izni çıkarmaya ikametinin olmadığı kaymakamlığa gelen adam, belgeyi alamayınca kaymakamlığın karşısındaki apartmanın çatısına çıkarak herkese ağzına geleni saydırdı. Polisin ikna etmesiyle çatıdan indirilen adam, iznin verileceğini öğrenince ise sevgi nakaratları sıraladı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'ndeki Muratpaşa Kaymakamlığının karşısındaki 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Kayseri'deki kızının yanına gitmek isteyen Mustafa İ. (46), Muratpaşa Kaymakamlığına gelerek seyahat izni çıkarmak istedi. İkametgahı Kepez ilçesinde görünen Mustafa İ'ye, bulunduğu ikametgaha ait kaymakamlığa gitmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine sinirlenen Mustafa İ., kaymakamlık binasının karşısındaki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çatıda herkese ağzına geleni saydıran Mustafa İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Çek iyi çek. Bir tek şey istedim. Çocuğumun yanına gitmek. İyi çek, herkesten şikayetiyim. Kimse benimle ilgilenmedi. Beni rezil ettiniz. Sadece çocuğum için izin istedim" diye haykırdı.

İzin verileceğini öğrenince sevgi sözlerini sıraladı

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri Mustafa İ.'yi ikna ettikten sonra bulunduğu yerden güvenli bölgeye aldı. Apartmandan aşağı indirilen Mustafa İ. izin alınacağını öğrenince, "Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Devletimi çok seviyorum, onlara aşığım" dedi, kendisine yardımcı olan bir polis memuruna ise 'seni seviyorum' diyerek teşekkür etti.

Mustafa İ., Muratpaşa Kaymakamlığına ait bir araca bindirilerek seyahat izin belgesi için bağlı bulunduğu kaymakamlığa götürüldü. - ANTALYA

Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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