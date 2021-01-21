Şevval samın oğlu kim? Tarık emir tekin kimdir?
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Şevval samın oğlu kim? Tarık emir tekin kimdir?

21.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:12
Şevval samın oğlu kim? Tarık emir tekin kimdir?

Son dönemlerde 'Sadakatsiz' dizisindeki Selçuk, rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şevval Sam'ın oğlu olmasıyla da dizideki karakter Selçuk, Şevval samın oğlu kim? Tarık emir tekin kimdir? araştırıyor.

Başrollerini Cansu dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Tarık Emir Tekin, Şevval Sam'ın oğlu olmasıyla da merak ediliyor. Oyunculuğu konuşulan Şevval samın oğlu kim? Tarık emir tekin kimdir? sorusunun cevabı sizlerle!

Şevval samın oğlu kim? Tarık emir tekin kimdir?

ŞEVVAL SAMIN OĞLU KİM? TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisindeki Selçuk rolüyle oynayan, Şevval Samın oğlu Tarık Emir Tekin, 1997 yılında dünyaya geldi. İngiltere'de Oxford'a drama üzerine 3 yıl eğitim görmesinin ardından ülkeye geri dönerek oyunculuk yapmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda 'Çıplak' adlı dizide rol alan Şevval Samın oğlu Tarık Emir Tekin, Oxford'un 17 kişi seçen drama kadrosuna seçilen ilk Türk olmuştur.

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