Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti
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Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti

26.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:29

Katıldığı programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkındaki soruları bilemediği için yayını terk eden Şevval Şahin'e destek olmak için video çeken Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç bir milletiz" tepki çekti.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, kendisine anlaşma gereği bu soruların sorulmaması gerektiğini ve verilen sözlerde durulmadığını söyleyerek dava açacağını ifade etmişti. Şahin'in üstüne giderek soru soran Merve şahin ve Melis Özcan'a tepki yağarken Şevval Şahin'e destek yağdı.

"KEŞKE ŞEVVAL BANA SORSAYDIN, BEN BU YOLLARDAN GEÇTİM"

Şahin'le yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı da Instagram hesabının hikaye kısmından yayınlandığı videosunda şu ifadeleri kullandı: "Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum.

Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım."

Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın 'Kıskanç milletiz' sözleri tepki çekti

TEPKİ ÇEKİNCE AÇIKLAMA YAPTI

Arkadaşına destek olmak isterken 'kıskanç bir milletiz' diyen Şeyma Subaşı'ya tepki yağdı. Gelen eleştiriler sonrası yeni bir video çeken Subaşı, genelleme yapmadığını belirterek herkesin alınmaması gerektiğini söyledi.

Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın 'Kıskanç milletiz' sözleri tepki çekti

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Haber Yorumları (17)
REMZİ: bunlarda suc yok bizim gibi aptal erkeklerde suc
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EBRU: al birini vur ötekine. allahım kimler bu ülkede para içinde yüzüyor inanılır gibi değil. .
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MEHMET: Ben videoyu seyerttim, bana kalırsa o program baştan sona kurgu ve tiyatro. . . belli ki türk toplumunun her zman mağdurun ve amzlum yanında olması özelliğinden rant devşirmeye çalışıyorlar. . . bu olaya kadar bu kadın çok antipatik görülüyordu toplum tarafından şimdi mağdur ve mazlum gösterilmeye çalışılarak toplumun sempatisini kazandırmaya çalışıyorlar. . . peki yer mi anadolu çocuğu? valla bazen yiyor hemde kılçığıyla
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