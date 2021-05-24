Şevval orucuna ne zaman niyet edilir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şevval orucuna ne zaman niyet edilir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

Şevval orucuna ne zaman niyet edilir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mübarek Ramazan ayının geride kalmasının ardından gelen Şevval ayıyla birlikte, Şevval orucu hakkında vatandaşlar internetten arama yapmakta. Birçok kişi Şevval orucuyla ilgili olarak " Şevval orucu nedir? Şevval orucuna ne zaman niyet edilir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetine tutulabilir mi? Şevval orucunun hükmü nedir?" gibi soruları araştırmıştır.

Ramazan'dan sonra tutulması müstehap olan Şevval orucuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorular cevaplandırıldı. Birçok kişinin aradığı "Şevval orucu, Ramazan orucu yerine tutulabilir mi?" sorusunun cevabı ve daha fazlası merak edenler için haberimizin devamında yer almakta.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR? ŞEVVAL ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Araplar şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikâh kıymazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Hz. Peygamber'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" meâlindeki hadisi (Müslim, "?ıyâm", 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir. Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da mümkündür. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti'nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat'tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler "şevval tevcîhatı" diye isimlendirilirdi. "Mükerrem" sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Ramazanın ardından tutulan Şevval Orucuyla ilgili "Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?" şeklinde gelen soruları cevaplandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen cevap:

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Burcu Biricik Prens William Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şevval orucuna ne zaman niyet edilir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:21:04. #1.14#

title