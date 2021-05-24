Şevval orucuna ne zaman niyet edilir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

Mübarek Ramazan ayının geride kalmasının ardından gelen Şevval ayıyla birlikte, Şevval orucu hakkında vatandaşlar internetten arama yapmakta. Birçok kişi Şevval orucuyla ilgili olarak " Şevval orucu nedir? Şevval orucuna ne zaman niyet edilir? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetine tutulabilir mi? Şevval orucunun hükmü nedir?" gibi soruları araştırmıştır.

Ramazan'dan sonra tutulması müstehap olan Şevval orucuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorular cevaplandırıldı. Birçok kişinin aradığı "Şevval orucu, Ramazan orucu yerine tutulabilir mi?" sorusunun cevabı ve daha fazlası merak edenler için haberimizin devamında yer almakta.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR? ŞEVVAL ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Araplar şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikâh kıymazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Hz. Peygamber'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" meâlindeki hadisi (Müslim, "?ıyâm", 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir. Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da mümkündür. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti'nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat'tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler "şevval tevcîhatı" diye isimlendirilirdi. "Mükerrem" sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Ramazanın ardından tutulan Şevval Orucuyla ilgili "Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?" şeklinde gelen soruları cevaplandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen cevap:

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.