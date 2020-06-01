Şevval orucu nedir? Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ile ilgili hadisler ve dini bilgiler!
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Şevval orucu nedir? Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ile ilgili hadisler ve dini bilgiler!

Ramazan ayından hemen sonra tutulan ve peygamber efendimizin sünneti olan Şevval orucu hakkında merak edilenler haberimizde. Şevval orucu nedir? Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ile ilgili hadisler ve dini bilgiler!

Şevval orucu nedir? Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ile ilgili hadisler ve dini bilgiler!
01.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:14

Şevval orucu, Peygamber Efendimiz tarafından Ramazan ayından sonra tutmayı tavsiye ettiği nafile bir ibadettir. Hadisi şerifte Ramazan'dan sonra Şevval ayında tutulan alt gün oruç ile tüm sene oruçlu geçirmiş gibi sayılacağı belirtilmiştir. Peki Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? Şevval ayı orucu için nasıl niyet edilir? Detaylar haberimizde.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval orucu nedir? Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ile ilgili hadisler ve dini bilgiler!
ŞEVVAL ORUCU

ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL VE NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucuna Ramazan bayramının 1. gününden sonra başlanabilir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Ramazan ayının bitiminden sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu oruç arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.Şevval ayında tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; kısaca Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de boşuna yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyetlenmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!

Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak sünnet olduğundan, Şevvâl ayında tutulacak olan nâfile veya kazâ oruçları, bu günlerde tutmak çok iyi olur. Bazı âlimler, Şevvâl ayındaki 6 gün orucun, bayramdan sonra, vakit geçirmeden, hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişlerdir. Ama bu oruçları aralıklı tutmak da câizdir.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

24 Mayıs Pazar günü başlayan Şevval ayı21 Haziran'da sona erecektir.

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

Şevval orucu nedir? Şevval orucu nasıl tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ile ilgili hadisler ve dini bilgiler!
ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

ŞEVVAL AYI ORUCU HAKKINDA HADİSLER

Şevval ayında tutulan oruçla ilgili 3 hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]

(Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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