Şevval ayı orucu ne zaman tutulur 2021? Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval ayı orucu hangi günlerde tutulur?

Ramazan ayının sona ermesinin ardından vatandaşlar "Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval ayı orucu hangi günlerde tutulur?" Soruları merak edilmeye başladı. Şevval ayı içerisinde 6 gün süre ile tutulan şevval orucu hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, şevval ayı orucu nasıl tutulur, şevval ayı orucu nasıl niyet edilir? Şevval ayı orucu üst üste mi tutulur?

Şevval orucu ne zaman tutulur sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar Şevval ayı başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed kim Ramazan orucunu tam tutar ve Şevval ayında 6 gün ilave ederse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur buyurmuştur.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur.

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

"Şevval ayında tutulan 6 gün orucun, bir yıl oruç tutmuş kadar sevabı var"

Bayram heyecanının ardından şevval ayına da merhaba dedik; Ramazan boyunca kazandığımız maneviyatı sürdürebileceğimiz yeni bir zaman dilimine girdik. Bu maneviyatı korumanın en iyi yolu ise şevval orucunu tutmak; Peygamber Efendimiz buyuruyor ki (s.a.v) kim Ramazan ayını oruçlu geçirirse ve buna şevvalden de; [ramazan ayından sonraki ayın adı şevvaldir], 6 gün buna ilave ederse eklerse o bütün seneyi oruçla geçirmiş gibidir.

Şevval ayında 6 gün oruç tutmak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hiç terk etmediği bir sünnet. Üstelik sevabı da çok büyük. Şevval orucu bir ay boyunca oruç tutan müminlerin sağlıklı bir şekilde normal hayata adapte olmalarına da yardımcı oluyor. Ramazan'da kazanılan maneviyatın sonlanmaması için de büyük bir fırsat.

Şevval orucu, Şevval ayı içinde herhangi bir zamanda tutulabilir;

"Peşpeşe mi tutmamız lazım yani arka arkaya hiç ara vermeden mi tutmamız lazım ara ara vererek mi tutmamız lazım tabii bu konuda peşpeşe tutulabilirse de ara ara verilerek de tutulabilir yani tabii ki belki yorgun olur belki daha sıcak günler olabilir zorlayabilir ara ara da tutabiliriz yani buna da bir cevaz var, imkan vardır."

Peki bu oruç kaza yerine geçer mi?

"Bazıları diyor ki efendim Şevval orucu tutarsan kaza orucu yerine geçer diyor, hayır geçmiyor çünkü kaza orucuna ayrı niyet ediyoruz. Adını belirliyoruz kaza orucu diyoruz Şevval orucu için de şevval orucu diye veya Allah rızası için dese o da yeterlidir yani biz şevval orucu tuttuğumuz zaman borcumuzdan da 6 gün eksilmiyor."

Ve son bir uyarı, Ramazan ayında hastalığı sebebiyle oruç tutamayanlar kaza orucunu da geciktirmemeli.

Şevval ayından 6 günlük orucun fazileti nedir?

Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vâcip değildir. Fazîleti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç müslümana meşrû kılınmıştır. Zirâ her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılır.

Nitekim Ebu Eyyub el-Ensârî'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği sahih hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval'den de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî ve İbn-i Mâce)

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu şu sözüyle açıklamıştır:

"Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun(yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir."(İbn-i Mâce, Sıyâm, 33)

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:

"Allah Teâlâ bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu on aya, Ramazan bayramından sonra tutulan altı gün oruç ise senenin tamamına (iki aya) denktir." (Nesâî ve İbn-i Mâce)