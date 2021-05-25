Şevval ayı ne zaman bitiyor 2021? Şevval ayı orucu nasıl tutulur?

Şevval ayı, kameri yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayına verilen addır. 6 gün olarak tutulan Şevval orucunun ne zaman biteceği ve Şevval ayının ne zaman biteceği de merak edildi. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı 2021 ne zaman bitecek?

Şevval orucu olarak ifade edilen 6 günler orucuna niyet eden müslümanlar, Ramazan ayının hemen ardından başlayan Şevval ayının ne zaman biteceğini merak etmekte. Peki, Şevval ayı 2021 ne zaman bitecek? On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazan artık geride kaldı. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu aydan sonraki kameri ay olan Şevval'in ne zaman biteceği pek çok vatandaşın araştırma konusu oldu. İşte, 2021 Şevval ayı hakkında bilgi...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval Ayı Ramazan Ayının bitimiyle birlikte 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır.

2021 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Şevval ayının ilk günü olacak ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlandı.

11 Haziran'da ise Şevval ayı sona erecek.

ŞEVVAL NE DEMEK, ŞEVVAL AYI NEDİR?

Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı nakledilmektedir. Şevval adı Arab-ı müsta'ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet'ten sonra da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Hicri takvimin 10'uncu ayı Şevval ayıdır.

ŞEVVAL ORUCU HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.),"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL AYI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ!

Şevval Ayı Ramazan Ayının bitimiyle birlikte 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. Ramazan Bayramı sevincinin tamamlanmasının ardından Şevval Ayında da bazı eftal ibadetler vardır. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.

İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti'nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat'tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler "şevval tevcîhatı" diye isimlendirilirdi. "Mükerrem" sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.