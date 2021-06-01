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Sevmeden Yapamazsınız

Sevmeden Yapamazsınız
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Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Gençlik Sohbetleri Programı'nın son konuğu ünlü şef Hazer Amani oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Gençlik Sohbetleri Programı'nın son konuğu ünlü şef Hazer Amani oldu.

Normalleşme adımları öncesi pandemi sürecinde online etkinliklerle gençlerin hayatına dokunan Büyükşehir Gençlik Merkezi, bu kapsamda düzenlediği Gençlik Sohbetleri'nde son olarak Master Chef Türkiye Programı ile tüm ülkenin yakından takip ettiği ünlü Şef Hazer Amani'yi ağırladı. Gençlik Merkezi'nin @ebbgenclik instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Amani, gençlere başarı yolunda önemli tavsiyelerde bulundu. Aşçılık eğitimine değinen Amani, "Okul hayatı çok önemli. İşin tekniği, geçmişi ve dinamikleri için okul gerçekten çok önemli. Yemek yaparken matematik, fizik, kimya, biyolojiyi kullanıp göze güzel görünen, güzel kokan, lezzetli bir ürün çıkarıyorsun. Bu gördüğümüz tüm derslerin bütünü. Benim tavsiyem bu mesleği severseniz yapmalısınız. Çünkü aşçılar ne iyi para kazanırlar, ne normal zamanları olur. İnsanlar uyurken siz yemek yaparsınız. Arkadaşlarınız tatil planı yaparken sen iş planı yaparsın. Bir kere kolay aşçı olunmuyor. Aslında işin büyük kısmını endüstrinin içinde görüyorsun. Bulaşıktan kıyafete kadar her şeyi orada öğreniyorsunuz. Genç arkadaşlarım severek yapacaklarsa bu işe girsin. Şayet sevmeden 'yapmak zorundayım' mantığı ile bakılıyorsa sevenlere de yol açmaya bakmalılar" diye konuştu. Yemek konusunda fiyat ve kalitenin dengeli olması gerektiğini belirten Amani, bu konuda sektörün de dikkatli davranması konusuna vurgu yaptı.

Gençlere son olarak sadece gastronomi alanında değil hangi alanda çalışacaklarsa bu konuda en iyi olmak için çalışmaları gerektiğini belirtti. Programın son bölümünde ise gençler merak ettikleri soruların cevaplarını Amani'den alma imkanı buldular.

Kaynak: Habermetre

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