Şevki Sözen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Şevki Sözen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

04.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:49
Şevki Sözen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Müge Anlı'da adli tıp uzmanı Şevki Sözen merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Şevki Sözen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Şevki Sözen ne iş yapıyor, mesleği ne? Şevki Sözen hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şevki Sözen kimdir, nerelidir, mesleği ne? Şevki Sözen hoca kimdir, nerede çalışıyor, hangi kanalda, hangi programa konuk oldu?

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan'da doğmuştur. Ataköy İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde eğitimini tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Sözen, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır.

PROF. DR. ŞEVKİ SÖZEN KARİYERİ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003)

İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.

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