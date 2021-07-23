Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
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Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Haberler | Güncel

Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor Sabancı Holding'in önemli isimlerinden ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Sabancı Holding'in önemli isimlerinden ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

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