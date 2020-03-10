Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
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Şevket Kazan, Politika, Güncel

Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi

Eski, Çalışma ve Adalet Bakanı Şevket Kazan için düzenlenen cenaze töreninde ilk etapta yan yana duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül'ün arasına sonradan eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün gelip girmesi dikkat çekti.

10.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:27
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tören başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana dururken, sonradan başka birinin gelip aralarına girmesi dikkat çekti.

DEVLET ERKANI TÖRENE KATILDI

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜL VE ERDOĞAN YAN YANA SAF TUTARKEN ARAYA OĞUZHAN ASİLTÜRK GİRDİ

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında dün hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kazan'ın cenaze namazı sırasında yan yana saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün arasına Milli Görüş'ün önemli isimlerinden eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk girdi. Bir süre Erdoğan ve Gül ile sohbet eden Asiltürk, namaz için bu iki ismin arasında cenaze namazı için saf tuttu.

Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi

Haberin Videosu:

Eski, Çalışma ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenazesinde Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi

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