"Sevim Koş! Adımı Parka Vermişler"
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"Sevim Koş! Adımı Parka Vermişler"

'Sevim Koş! Adımı Parka Vermişler'
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"BENİM ADIM CEMİL" ÇANKAYA'DA YAŞAYACAKÇankaya Belediyesi, Türk televizyonculuk tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde Cemil karakterine hayat veren ve haziran ayında kaybettiğimiz tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını Çankaya'da yaşatacak.

"BENİM ADIM CEMİL" ÇANKAYA'DA YAŞAYACAK

Çankaya Belediyesi, Türk televizyonculuk tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde Cemil karakterine hayat veren ve haziran ayında kaybettiğimiz tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını Çankaya'da yaşatacak.

Çankaya Belediyesi, Türk televizyonculuk tarihine damga vuran, 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan çok sevilen "Bizimkiler" dizisinde Cemil karakterine hayat veren ve haziran ayında 77 yaşında kaybettiğimiz tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı. Yaşamını tiyatroya adayan, Bizimkiler dizinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle "benim adım Cemil" ve "Sevim koş! " replikleriyle dillere pelesenk olan Sayıner'in ismi, Meclis kararıyla artık Çankaya'da yaşayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde yapılacak parklardan birine Uğurtan Sayıner'in isminin çok yakışacağını belirterek halkın sevgisini kazanan sanatçıların gelecek nesiller tarafından da hatırlanmasını amaçladıklarını söyledi. Çankaya'nın yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen, "Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" diye konuştu.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

Kaynak: Habermetre

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