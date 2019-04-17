Sevilay Yılman, Yeni Parti Projesinin Rafa Kaldırıldığını İddia Etti

Habertürk yazarı Sevilay Yılman 'Davutoğlu ve Babacan ne yapacak?' başlıklı bugünkü yazısında Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen yeni siyasi partiye değindi.

Yeni parti projesinin 'askıya alındığını' öne süren Yılman, "Bir parti kurma niyeti var. Bu kesin doğru. Ancak şu an bu proje askıya alınmış durumda" dedi ve bu durumun gerekçesi olarak ise "Çünkü 31 Mart seçim sonuçları neticesinde mücadelenin önce AK Parti içerisinde verilmesinin daha doğru ve mantıklı olduğuna kanaat getirilmiş" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAYA BAŞLAYACAKLAR YANİ"

Yılman ayrıca, Davutoğlu ve desteklerinin İstanbul yerel seçim sonuçlarının resmiyet kazanmasının ardından konuşmaya başlayacaklarını iddia ederek şunları söyledi:

"Anladığım kadarıyla başta Davutoğlu olmak üzere AK Parti içerisindeki muhalif kanat parti yönetimini ve politikalarını eleştirme, gördükleri yanlışları ve eksikleri kamuoyuyla paylaşma, dillendirme niyetindeler. Konuşmaya başlayacaklar yani. Bu oluşuma destek veren, içerisinde yer almak isteyenlerin 'Ne zaman başlayacaksınız konuşmaya?' sorusuna ise; 'Arkadaşlar acele etmeyin… Hele YSK şu İstanbul kararını bir açıklasın ondan sonra top bizde artık!' yanıtı veriliyor."