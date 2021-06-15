Sevilay Yılman'ın evi ne kadar, serveti ne kadar? Sevilay Yılman kimdir?

Sedat Peker'in işaret ettiği Veysi Ateş'in ardından mal varlığı iddialarıyla gündeme gelen Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın nerede oturduğu merak edilmeye başladı. Peki, Sevilay Yılman kimdir? Sevilay Yılman'ın evi ne kadar, serveti ne kadar?

Gazeteci Sevilay Yılman, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, son videosunda bahsettiği SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile maddi ilişkiye giren gazeteciler hakkında "Otelinde kalan, yalısına gidip zarf içinde aylık maaşını alan, '10 milyon Euro ver senin filanca bakanla aranı düzelteyim' diyen gazeteciler, haramzadeler değil ben konuşuluyorum" ifadelerini kullandı.

SEVİLAY YILMAN'IN EVİ NE KADAR, SERVETİ NE KADAR?

Yeniçağ gazetesi, Yılman'ın oturduğu evin değerinin 1 milyon 650 bin dolar olduğunu iddia etti. Yeniçağ'da yer alan habere göre, mal varlığı iddialarıyla gündeme gelen Yılman'ın bu paylaşımının ardından nerede oturduğu da oturduğu da ortaya çıkmış oldu.

Yılman'ın Taksim Meydanı'na çok yakın mesafede bulunan 'Taksim 360' projesindeki evin internetteki değeri 1 milyon 650 bin dolar (Yaklaşık 13 milyon 711 lira) yani eski parayla 13 Trilyon 711 milyon lira.

Sevilay Yılman'ın servetinin ne kadar olduğu konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yılman, iddialara yanıt verdi:

"Bu ekspertizi kim yaptıysa teşekkür ediyorum Sağolsun. Varolsun... Eğer alıcı varsa bir saniye bile düşünmem satarım Gerçekten büyük habercilik yapmışsın @Gazete_Yenicag (Satılırsa komisyonunuzu en yüksekten ödeyeceğim)"

Yeniçağ gazetesi, daha sonra söz konusu haberi yayından kaldırdı.



MAL VARLIĞI İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sedat Peker'in işaret ettiği Veysi Ateş'in ardından Habertürk yazarı Sevilay Yılman da mal varlığı artışı iddialarıyla yine medya kulislerinin merkezine oturmuştu. Sezgin Baran Korkmaz'ın kapattığı Twitter hesabında 'abla' diye bahsettiği Yılman'ın, Korkmaz'la daha derin ilişkiler içinde olduğu iddia edilmişti. Kulislerde, Yılman'ın son yıllarda mal varlığında, tıpkı Ateş gibi büyük artış gözlendiği öne sürülmüştü.

SEVİLAY YILMAN KİMDİR?

1973 yılında Malatya'da doğdu.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne başladı ve 1994 yılında mezun oldu.

Habertürk'te "çapraz ateş" adlı programı hazırladı ve sunuculuğunu yaptı.

Fatih Altaylı ile beraber "Olaylar ve Gerçekler" adlı programda birlikte çalıştı.

Habertürk'te yayınlanan Gülgün Feyman'la 13. Ajansının editörlüğünü yapmıştır.

Beyaz Tv'de Acı Kahve ve Dört Kadın Bir Erkek gibi programlarda sunucu ve yorumculuk yaptı.

Habertürk'ten ayrılıp Sabah Gazetesinde yazmaya devam etti.

Ciner Medya Grubu'ndan ayrılıp Turkuvaz Medya Grubu'nda çalışmaya devam etti.

1996 yılında ise star gazetesinde köşe yazarlığı yapan Mustafa Nihat Yükselir ile evlendi.