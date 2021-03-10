Sevgiliye Hitap Sözleri: Erkek ve Kadın Sevgiliye Hitap Şekilleri
Sevgilinle birbirinize hitap şekliniz, aranızdaki sevginin güçlenmesine, duygusal bağın artmasına yardımcı olur. Sevgiliye söylenecek hitap sözleri konusunda sana ilham verecek bir yazı hazırladık! Sevgiliye hitap sözleri: erkek ve kadın sevgiliye hitap şekilleri
Sevgiliye hitap şekilleri erkek ya da kadın için fark etmeden ilişkide aidiyet duygusu oluşturmaya ve partnerinin kendisini çok daha özel hissetmesini sağlayacaktır. Sevgiline bu isimlerle seslenebilir, telefonuna kaydedebilir ya da göndereceğin bir hediyeye not yazarken kullanabilirsin.
SEVGİLİYE HİTAP SÖZLERİ
Sadelikten hoşlanan sevgiline süslü sözler fazla gelecekse, klasikten şaşmamak, daha garanti bir seçim olabilir. Şu sevgiliye seslenme şekilleri sana fikir verebilir:
Yarim
- Sevdiğim
- Minik gözüm
- Yaşama sebebim
- Yol arkadaşım
- Gülüşlerimin sebebi
- Gün ışığım
- Hayatımın aşkı
- Huzurum
- Birtanem
- Bal kaymağım
- Sevgilim
- Gökyüzü suratlım
- Hayatımı renklendirenim
- Aşkım
- Hayatım
- Diğer yarım
- Suç ortağım
- Gönül ışığım
- Kalbim
- En güzel mısram
- Dünyam
- Sebebim
- Gökkuşağım
- Gülen yüzüm
- Mutluluğum
- En güzel manzaram
- Huzurum
- Yüreklim
- Ay yüzlüm
- Dünya güzelim
- Deli dolu sevgilim
- Kara sevdam
- Sevdam
- Tavşanım
- Sevdalım
- Delibalım
- Balım
- Hayat ışığım
- Aşk böceğim
- Ömrümün miladı
- Deniz fenerim
- Güneşim
- Denizim
- Nefesim
- Soluğum
- İnce sızım
- Gönül hırsızım
- Ayım
- Lolom
- Düş eşim
- Katmerli böreğim
- Tatlım
- Kalp atışım
- Kalbimin sol yanı
- Ömrümün baharı
- Ömrüm
- Tebessümüm
- Ömür törpüm
- Bal yanaklım
- Helalim
- Pufpufum
- Rahat koltuğum
- Pamuk prensesim
- Beyaz atlı prensim
- Helalim
- Kiraz dudaklım
- Küçüğüm
- Miniğim
- Al yanaklım
- Gamzelim
- Değerlim
- Çiçek kokulum
- Gönlümün merkezi
- Mis kokulum
- Yet tanem
- Biricik
- Kalp hırsızım
- Ruh eşim
- Ruhum
- Aşkiletam
- Eşsizim
- Vazgeçilmezim
- Lolipopum
- Kedicik
- Minnağım
- Gönlümün tanesi
- Tek aşkım
- Tek gerçeğim
- Son aşkım
- Cennet Meleğim
- İlk aşkım
- Gönlümün bahçesi
- En güzel hayalim
- Rüyam
- Kurabiyem
- Ballı lokmam
- Sahici sevdam
- Üzümlü kekim
- Kalbimin sahibi
- Kalbimin ritmi
- Sarı gelinim
- Aybalım
- Kartanem
- Ömrümün sahibi
- Ömürlük sevdam
- Issızım
- Değerlim
- Kıymetlim
- Kar tanem
- Nur tanem
- Aşk tanem
- Ela gözlüm
- Bal gözlüm
- Hayat amacım
- Şekerparem
- Fıstıklı çikolatam
- Kara sevdam
- Sevgi selim
- Nur yüzlüm
- Gülen gözlerim
- Ağzımın tadı
- Kış güneşim
- Aşk ateşim
- Yeminim
- Cici Kuşum
- Sevdaluğum
- Sözüm
- Gözümün nuru
- Biberim
- Deli balım
- Tahtımın kraliçesi
- Başımın belası
- Çikolatam
- Aşk parçam
- Bıldığım
- Tatlı tesadüfüm
- Ruh-i Revanım
- Şansım
- Namusum
- Aslanım
- Kara kartalım
- Dikenim
- Gülücüğüm
- Sevgi çiçeğim
- Vatanım
- Sarışınım
- Hayatıma renk veren
- Bal suratlım
Dış Görünüşüne Göre Sevgiliye Hitap Şekli
Sevgiline hitap edeceğin sözü seçerken onun dış görünüşünden de ilham alabilirsin. Gözleri, dudakları, kaşları ya da en sevdiğin özelliği ona hitap ederken kullanacağın kelimeleri seçerken yardımcı olabilir.
- Teni beyazım
- Tatlı yanaklım
- Sırma saçlım
- Okyanusum
- Nur yüzlüm
- Nehir gözlüm
- Minyonum
- Kiraz dudaklım
- Keman kaşlım
- Kara sevdam
- Kara güzelim
- Güzel suratlım
- Güzel gözlüm
- Ela gözlüm
- Duman gözlüm
- Deniz gözlüm
- Bal yanaklım
- Bal gözlüm
- Badem gözlüm
- Minik gözlüm
- Güzel yüzlüm
- Ay yüzlüm
- Ay tenlim
"En Tatlı" Sevgiliye Özel Kelimeler
Sevimli ve iç ısıtan sevgiliye sesleniş şekilleri arasından da seçim yapabilirsin. En tatlı öneriler için de şu listemizi inceleyebilirsin:
- Tatlım
- Şekerparem
- Şekerim
- Lokumum
- Kurabiyem
- Balım
- Bal peteğim
- Bal böceğim
- Ballı lokmam
- Çikolatam
- Bayram şekerim