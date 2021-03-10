Sevgiliye Hitap Sözleri: Erkek ve Kadın Sevgiliye Hitap Şekilleri

Sevgilinle birbirinize hitap şekliniz, aranızdaki sevginin güçlenmesine, duygusal bağın artmasına yardımcı olur. Sevgiliye söylenecek hitap sözleri konusunda sana ilham verecek bir yazı hazırladık! Sevgiliye hitap sözleri: erkek ve kadın sevgiliye hitap şekilleri

Sevgiliye hitap şekilleri erkek ya da kadın için fark etmeden ilişkide aidiyet duygusu oluşturmaya ve partnerinin kendisini çok daha özel hissetmesini sağlayacaktır. Sevgiline bu isimlerle seslenebilir, telefonuna kaydedebilir ya da göndereceğin bir hediyeye not yazarken kullanabilirsin.

SEVGİLİYE HİTAP SÖZLERİ

Sadelikten hoşlanan sevgiline süslü sözler fazla gelecekse, klasikten şaşmamak, daha garanti bir seçim olabilir. Şu sevgiliye seslenme şekilleri sana fikir verebilir:

Yarim

Sevdiğim

Minik gözüm

Yaşama sebebim

Yol arkadaşım

Gülüşlerimin sebebi

Gün ışığım

Hayatımın aşkı

Huzurum

Birtanem

Bal kaymağım

Sevgilim

Gökyüzü suratlım

Hayatımı renklendirenim

Aşkım

Hayatım

Diğer yarım

Suç ortağım

Gönül ışığım

Kalbim

En güzel mısram

Dünyam

Sebebim

Gökkuşağım

Gülen yüzüm

Mutluluğum

En güzel manzaram

Huzurum

Yüreklim

Ay yüzlüm

Dünya güzelim

Deli dolu sevgilim

Kara sevdam

Sevdam

Tavşanım

Sevdalım

Delibalım

Balım

Hayat ışığım

Aşk böceğim

Ömrümün miladı

Deniz fenerim

Güneşim

Denizim

Nefesim

Soluğum

İnce sızım

Gönül hırsızım

Ayım

Lolom

Düş eşim

Katmerli böreğim

Tatlım

Kalp atışım

Kalbimin sol yanı

Ömrümün baharı

Ömrüm

Tebessümüm

Ömür törpüm

Bal yanaklım

Helalim

Pufpufum

Rahat koltuğum

Pamuk prensesim

Beyaz atlı prensim

Helalim

Kiraz dudaklım

Küçüğüm

Miniğim

Al yanaklım

Gamzelim

Değerlim

Çiçek kokulum

Gönlümün merkezi

Mis kokulum

Yet tanem

Biricik

Kalp hırsızım

Ruh eşim

Ruhum

Aşkiletam

Eşsizim

Vazgeçilmezim

Lolipopum

Kedicik

Minnağım

Gönlümün tanesi

Tek aşkım

Tek gerçeğim

Son aşkım

Cennet Meleğim

İlk aşkım

Gönlümün bahçesi

En güzel hayalim

Rüyam

Kurabiyem

Ballı lokmam

Sahici sevdam

Üzümlü kekim

Kalbimin sahibi

Kalbimin ritmi

Sarı gelinim

Aybalım

Kartanem

Ömrümün sahibi

Ömürlük sevdam

Issızım

Değerlim

Kıymetlim

Kar tanem

Nur tanem

Aşk tanem

Ela gözlüm

Bal gözlüm

Hayat amacım

Şekerparem

Fıstıklı çikolatam

Kara sevdam

Sevgi selim

Nur yüzlüm

Gülen gözlerim

Ağzımın tadı

Kış güneşim

Aşk ateşim

Yeminim

Cici Kuşum

Sevdaluğum

Sözüm

Gözümün nuru

Biberim

Deli balım

Tahtımın kraliçesi

Başımın belası

Çikolatam

Aşk parçam

Bıldığım

Tatlı tesadüfüm

Ruh-i Revanım

Şansım

Namusum

Aslanım

Kara kartalım

Dikenim

Gülücüğüm

Sevgi çiçeğim

Vatanım

Sarışınım

Hayatıma renk veren

Bal suratlım

Dış Görünüşüne Göre Sevgiliye Hitap Şekli

Sevgiline hitap edeceğin sözü seçerken onun dış görünüşünden de ilham alabilirsin. Gözleri, dudakları, kaşları ya da en sevdiğin özelliği ona hitap ederken kullanacağın kelimeleri seçerken yardımcı olabilir.

Teni beyazım

Tatlı yanaklım

Sırma saçlım

Okyanusum

Nur yüzlüm

Nehir gözlüm

Minyonum

Kiraz dudaklım

Keman kaşlım

Kara sevdam

Kara güzelim

Güzel suratlım

Güzel gözlüm

Ela gözlüm

Duman gözlüm

Deniz gözlüm

Bal yanaklım

Bal gözlüm

Badem gözlüm

Minik gözlüm

Güzel yüzlüm

Ay yüzlüm

Ay tenlim

"En Tatlı" Sevgiliye Özel Kelimeler

Sevimli ve iç ısıtan sevgiliye sesleniş şekilleri arasından da seçim yapabilirsin. En tatlı öneriler için de şu listemizi inceleyebilirsin: