Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Yaz tatilini Marmaris'te geçiren Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, yelkenli eğitimi alırken talihsiz bir kaza yaşadı. Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü çift, denize düştü.

Uzun bir süredir Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci, normalleşme sürecinin başlamasıyla sevgilisiyle Marmaris'e gitti. Çift, tatillerini daha eğlenceli geçirmek için yelkenli tekne kullanma eğitimi almaya başladı. Ancak ikili eğitim sırasında görünmez bir kaza yaşadı.

TEKNELERİ YAN YATTI

Yelkenli deneyimleri sırasında rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü çift, teknelerini döndürmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dengelerini kaybetti ve denize düştü. O anların videosunu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Hayatımda ilk defa rüzgarı okumayı ve ona ayak uydurmayı öğreniyordum. Çok eğlenceli ve heyecanlıydı" dedi.