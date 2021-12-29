Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı - Haberler
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Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de sevgilisinden ayrılan bir genç, 19 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. İntihar girişiminde bulunan genç, kız arkadaşının olay yerine getirilmesinin ardından çatıdan inmeye ikna oldu. Yoldan geçen vatandaşlar ise sosyal medyadan canlı yayın yaparak o anları takipçileriyle paylaştı.

Dün akşam saat 18.15 sıralarında Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre sanayi sitesindeki bir lokantada çalışan yabancı uyruklu kız ile sevgilisi arasında tartışma çıktı.

19 KATLI BİNANIN TEPESİNE ÇIKTI

Çiftin ayrılmasıyla son bulan tartışmanın ardından sakinleşemeyen genç adam, sanayi sitesindeki inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, polis ekipleri genci ikna etmek için yanına çıktı.

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Bu sırada yoldan geçen onlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak o anları izledi. Gencin isteği üzerine olay yerine sevgilisi de getirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çıktığı çatıdan inen genç hastaneye kaldırıldı.

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

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