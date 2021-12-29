Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

Dün akşam saat 18.15 sıralarında Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre sanayi sitesindeki bir lokantada çalışan yabancı uyruklu kız ile sevgilisi arasında tartışma çıktı.

19 KATLI BİNANIN TEPESİNE ÇIKTI

Çiftin ayrılmasıyla son bulan tartışmanın ardından sakinleşemeyen genç adam, sanayi sitesindeki inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, polis ekipleri genci ikna etmek için yanına çıktı.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Bu sırada yoldan geçen onlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak o anları izledi. Gencin isteği üzerine olay yerine sevgilisi de getirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çıktığı çatıdan inen genç hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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