Sevgilisiyle Samimi Pozları Olay Olan Tuba Büyüküstün, Aşkıyla Gözlerden Uzak Tatile Kaçtı

Bodrum'da sevgilisi Umut Evirgen'le aile krizine yol açacak kadar samimi görüntüler veren Tuba Büyüküstün, aşkıyla gözlerden uzak olmak için İtalya Toskana'ya tatile gitti.

YAŞANANLARI UNUTTURMAK İÇİN KAÇIŞ PLANI YAPTI

Eleştiri oklarının hedefi olan güzel oyuncu sevgilisi Umut Evirgen'le olayı unutturmak için kaçış planı yaptı. Ailesiyle samimi görüntülerden dolayı kriz yaşamadığını söyleyen Güzel oyuncu, gözlerden uzak olup yaşananları unutturmak için kaçış planı yaptı.

GÖZLERDEN UZAK KALMAK İÇİN KAÇTILAR

Saklambaç'ta yer alan habere göre; Umut Evirgen'le önceki gün İtalya'ya giden Tuba Büyüküstün, konaklamak için ise Toskana'yı seçti. Buradaki üzüm bağları ve UNESCO tarafından koruma altına alınan yerleri gezecek olan ünlü çift, böylece hem biraz moral depolayacak hem de gözlerden uzak kalacak.

YAZ BOYUNCA BİR DAHA GİTMEYECEK

Bu arada Evirgen'le fotoğrafları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Tuba Büyüküstün'ün yaz boyunca bir daha Bodrum'a gitmeme kararı aldığı da konuşulanlar arasında.