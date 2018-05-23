Kıskanç Kadın, Sevgilisini Uykusunda Asitle Yaktı, Genç Adam Acıları Yüzünden Ötanazi Yaptırdı

2015 yılında İngiltere'nin Bristol kentinde gerçekleşen korkunç saldırının cezası, bugün belli oldu. Kendisinden ayrılarak başkasıyla birlikte olan sevgilisinin üstüne asit döken 48 yaşındaki Berlinah Wallace, en az 12 yıl hapis yatmak üzere müebbet hapis cezası aldı.

"AMACIM KADINLAR YAKLAŞMASIN DİYE ONU ÇİRKİNLEŞTİRMEKTİ"

Saldırının "şeytanca" olduğunu söyleyen Hakim Nicola Davies, "Amacın onu yakmak, çirkinleştirmek ve onu sakatlayarak diğer kadınlara yaklaştırmamaktı" dedi. Cinayetten değil, planlı saldırıdan ceza verdi.

ACILARI SEBEBİYLE ÖTANAZİ OLMUŞTU

Saldırının ardından boynundan aşağısı felç olan; kulağı, gözü ve sol bacağını kaybeden 29 yaşındaki Hollandalı mühendis Mark van Dongen, 2017 başında ötanaziyle hayatına son vermişti.