Kıskanç Kadın, Sevgilisini Uykusunda Asitle Yaktı, Genç Adam Acıları Yüzünden Ötanazi Yaptırdı
Uyuyan erkek arkadaşının üzerine asit döken İngiliz kadın, müebbet hapis cezası aldı. Talihsiz adam bu sene başında acılarına dayanamayarak ötanazi ile hayatına son vermişti.
2015 yılında İngiltere'nin Bristol kentinde gerçekleşen korkunç saldırının cezası, bugün belli oldu. Kendisinden ayrılarak başkasıyla birlikte olan sevgilisinin üstüne asit döken 48 yaşındaki Berlinah Wallace, en az 12 yıl hapis yatmak üzere müebbet hapis cezası aldı.
"AMACIM KADINLAR YAKLAŞMASIN DİYE ONU ÇİRKİNLEŞTİRMEKTİ"
Saldırının "şeytanca" olduğunu söyleyen Hakim Nicola Davies, "Amacın onu yakmak, çirkinleştirmek ve onu sakatlayarak diğer kadınlara yaklaştırmamaktı" dedi. Cinayetten değil, planlı saldırıdan ceza verdi.
ACILARI SEBEBİYLE ÖTANAZİ OLMUŞTU
Saldırının ardından boynundan aşağısı felç olan; kulağı, gözü ve sol bacağını kaybeden 29 yaşındaki Hollandalı mühendis Mark van Dongen, 2017 başında ötanaziyle hayatına son vermişti.
YORUMLAR (17)
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Oranın kadınları bizimde erkeklermiz psikopat!Cevap Yaz Yayından KaldırZENCİ: Nur hanım bekarsan sana talibim.evliysen özür dilerim.Yayından Kaldır
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Izmir li ahu sende %100 malsınCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kadın haklı,gerçekten çok tatlı bir bayan:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya böyle davranıp bir insanın ölümüne sebep oldu psikolojisi bozulmuş bence Rabbim Yaratmış her ne olursa olsun Rabbim verir cezasınıCevap Yaz Yayından Kaldır