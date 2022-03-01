Sevgilisini düğüne bir gün kala terk eden adamdan Müge Anlı'da çok konuşulacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım

TikTok üzerinden 25 Ocak'ta tanışıp bir ayda evlenme kararı aldığı sevgilisi Ramazan Aydın tarafından 120 bin lira dolandırıldığını iddia eden 41 yaşındaki Ebru Fidan, dün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Düğün masraflarından kişisel harcamalara kadar tüm ihtiyaçları kendisinin karşıladığını söyleyen Fidan, evlenme bahanesiyle sevgilisinin evini elinden alıp nikahtan bir gün önce terk ettiğini iddia etmişti.

"BİR AY BOYUNCA TUVALETİMİ KOVAYA YAPTIM"

Bugün iddiaların odağındaki Ramazan Aydın da canlı yayına bağlandı. Ebru Fidan'ın iddialarını reddeden Aydın, "Her şeyi kendisi yaptı. Beni evliliğe zorlayan o oldu. Ben kimseyi dolandırmadım. Ebru, çok kıskançtı. Beni eve kilitledi. Kaçamadım. Tuvalet bozuk olduğu için bir ay boyunca tuvaletimi kovaya yaptım. Otelde kaldığımızda bile oğlumun odasına gidemiyordum. Arkamdan geliyordu. Beni 5 saniye yalnız bırakmıyordu" dedi.

İddia üzerine konuşan Ebru Fidan, "Yalan söylüyor. Bir ay değil, 1 hafta tuvaletini kovaya yaptı. Kendisi çok çapkındı. Kadınlarla konuşuyordu" diyerek kendisini savundu.

BİR BAŞKA KADINI DOLANDIRDIĞINI KABUL ETTİ

Ramazan Aydın'ın dolandırıcı olduğunu iddia eden bir başka mağdur kadın ise canlı yayına bağlanarak "Ramazan ile TikTok'tan tanıştık. Beni sevdiğini, birbirimize uygun olduğumuzu söyledi. Mal varlıklarını üzerime yapacağını söyledi. Yalan söylediğini anlayınca her yerden kendisini engelledim" ifadesinde bulundu. Duyduğu sözler üzerine konuşan Ramazan Aydın, "Kadının anlattıkları doğru ama Ebru'nun sözleri külliyen yalan" dedi.