Sinan Akçıl Son Aşkı Otilia İle İlgili Ayrılık Sorularına Hadise'ye Aaf Atarak Cevap Verdi.

Bir markanın yüzü olan Sinan Akçıl, tanıtım gecesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sinan Akçıl, yıllar önce ilişki yaşadığı Hadise ve kardeşlerine gönderme yaptı.

"EN BÜYÜK AVANTAJIM BALDIZLARIMIN OLMAMASI"

Gazeteciler, "Otilia ile aşkınız, diğer ilişkileriniz gibi olaylı bitmedi. Avrupalı olduğu için mi?" diye sordu. Akçıl ise "Eski sevgililerim arasında da Avrupalı vardı. Buradaki en büyük avantajım, baldızlarımın olmaması" diyerek Hadise ve kardeşlerine laf attı.

"BEKLEDİĞİ İLGİLİ GÖSTEREMEDİM"

Otilla'dan ayrılma sebebini "Ona, beklediği kadar zaman ayıramadım, tek sorun bu. Kendisi benim Türkiye sınırları dışındaki en sevdiğim kişi olarak kalacak" sözleriyle açıkladı.

Hadise Açıkgöz ve kardeşleri

"DİKKATLİ OL"

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün Otilia'yı "Dikkatli ol" diye uyarmasına Sinan Akçıl, "Onu kaale almıyorum" diye karşılık vermişti.