Sinan Akçıl Son Aşkı Otilia İle İlgili Ayrılık Sorularına Hadise'ye Aaf Atarak Cevap Verdi.
Sinan Akçıl son aşkı Otilia ile ilgili ayrılık sorularına Hadise'ye laf atarak cevap verdi. Akçıl "Otilia ile aşkınız, diğer ilişkileriniz gibi olaylı bitmedi. Avrupalı olduğu için mi?" sorusuna, "Buradaki en büyük avantajım, baldızlarımın olmaması" şeklinde cevap verdi
Bir markanın yüzü olan Sinan Akçıl, tanıtım gecesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sinan Akçıl, yıllar önce ilişki yaşadığı Hadise ve kardeşlerine gönderme yaptı.
"EN BÜYÜK AVANTAJIM BALDIZLARIMIN OLMAMASI"
Gazeteciler, "Otilia ile aşkınız, diğer ilişkileriniz gibi olaylı bitmedi. Avrupalı olduğu için mi?" diye sordu. Akçıl ise "Eski sevgililerim arasında da Avrupalı vardı. Buradaki en büyük avantajım, baldızlarımın olmaması" diyerek Hadise ve kardeşlerine laf attı.
"BEKLEDİĞİ İLGİLİ GÖSTEREMEDİM"
Otilla'dan ayrılma sebebini "Ona, beklediği kadar zaman ayıramadım, tek sorun bu. Kendisi benim Türkiye sınırları dışındaki en sevdiğim kişi olarak kalacak" sözleriyle açıkladı.
"DİKKATLİ OL"
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün Otilia'yı "Dikkatli ol" diye uyarmasına Sinan Akçıl, "Onu kaale almıyorum" diye karşılık vermişti.
-
Hepsi Parti kursun oy verelimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bence çok güzel kız yaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
yapmacık biriCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu kim laCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bu sevimsiz herif de uyduruk uyduruk şarkılarıyla başımıza adam olduCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır