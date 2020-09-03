Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Antalya'da sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç, bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabancayı dayayarak intihar edeceğini söyledi. Havaya birkaç kez ateş eden genci olay yerine gelen polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgilisinden ayrılan O.A. (23), bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayayarak, intihar edeceğini söyledi. Birkaç kez havaya ateş eden genç, polis tarafından etkisiz hale getirilip, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda, O.A. adlı genç, bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayadı. Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen O.A., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, önce genci sakinleştirmeye çalıştı. O.A. ise uzun süre polisleri kendisine yaklaştırmadı ve havaya birkaç kez ateş etti.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ: NE ÇEKİYORSUNUZ?

Polislerin çabaları sonunda sakinleşen O.A., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi. Görüntü alan gazetecilere "Ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösteren O.A., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İfadesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen O.A., daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA