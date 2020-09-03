Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı
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Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı

Antalya'da sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç, bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabancayı dayayarak intihar edeceğini söyledi. Havaya birkaç kez ateş eden genci olay yerine gelen polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

03.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgilisinden ayrılan O.A. (23), bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayayarak, intihar edeceğini söyledi. Birkaç kez havaya ateş eden genç, polis tarafından etkisiz hale getirilip, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda, O.A. adlı genç, bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayadı. Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen O.A., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, önce genci sakinleştirmeye çalıştı. O.A. ise uzun süre polisleri kendisine yaklaştırmadı ve havaya birkaç kez ateş etti.

Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ: NE ÇEKİYORSUNUZ?

Polislerin çabaları sonunda sakinleşen O.A., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi. Görüntü alan gazetecilere "Ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösteren O.A., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı

İfadesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen O.A., daha sonra serbest bırakıldı.

Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
SEYİRCİ: kuru sıkı tabanca bu ZORAKI 4918 KURUSIKI TABANCA, SİYAH
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MUHALİF: Zorla güzellik olur mu kîz istemiyorsa birakacan...karailikli bu isler..ayrica kendini öldurmen burseyi degistirmez
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TECRÜBE: aklini basina al yasayan yaralı tilki ölü aslandan iyidir buyuk gunahtır intihar ALLAH korusun aman iyi insan ol insanlara faydalı ol kız islerinede fazla kafayi takma git calış enerjini baska yerde harca kazanan ol kaybeden değil.
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