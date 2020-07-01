Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
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Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım

Deniz Bulutsuz, bir süredir aşk yaşadığı Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulutsuz, "1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım, evden çıkmama izin vermedi" dedi.

Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
01.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:50

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu. Darp iddiasıyla kısa sürede gündem olan Ozan Güven'den açıklama gelmezken Bulutsuz, yaşadığını iddia ettiği kavga anını anlattı.

OZAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Son dönemde yaptığı işler ve hakkında çıkan magazin dedikodularıyla sık sık gündeme gelen Ozan Güven, son olarak sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği yönündeki iddialarla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta sonu Güven'in şiddetine maruz kaldığını ileri süren Bulutsuz, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"BİR SAATTEN FAZLA SÜREN ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden Ozan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
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