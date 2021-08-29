Sevgilisi için İbiza'dan DJ getirtti

Sosyetik işletmeci, sevgilisinin hayranı olduğu İspanyol DJ David Tort'u İbiza'dan getirtip, doğum günü partisi için İstanbul'daki mekanında çıkararak, jest yaptı. İşte detaylar...

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe adlı mekanın sosyetik işletmecisi Tuna Abbasoğlu, borsacı sevgilisi Çiğdem Kuşçu'ya verdiği doğum günü hediyesiyle şaşırttı.

Tuna Abbasoğlu-Çiğdem Kuşçu

İşletmeci, sevgilisinin hayranı olduğu İspanyol DJ David Tort'u İbiza'dan getirtip, doğum günü partisi için İstanbul'daki mekanında çıkararak, jest yaptı.

DJ Nodus-DJ Davit Tort-Çiğdem Kuşçu-Tuna Abbasoğlu

Kuşçu'nun ayaklarını yerden kesen Abbasoğlu, ünlü DJ Tort ile birlikte sahne öncesi objektiflere poz verdi. İspanyol DJ, ikiliye ve misafirlerine iki saat boyunca müzik ziyafeti çektirdi.

Tuna Abbasoğlu-Çiğdem Kuşçu-Ebru Keskin

Bu arada doğum günü kutlamasına katılan isimlar arasında ünlü şarkıcı Ebru Keskin'de vardı. Keskin, yakın arkadaşı olan Çiğdem Kuşçu'yu mutlu gününde yalnız bırakmadı...

İspanyol DJ Davit Tort, ikiliye ve misafirlerine iki saat boyunca müzik ziyafeti çektirdi.

Kaynak: Snob Magazin