Sevgilisi Emre Irmak'la görüntülenen Gülben Ergen panik oldu
Bir süredir Emre Irmak ile aşk yaşayan şarkıcı Gülben Ergen, sevgilisiyle Yalıkavak'ta görüntülendi. Gazetecileri görünce panik olan ikili, hızlı adımlarla araçlarına bindi.
Burak Törer'le ayrıldıktan sonra 42 yaşındaki besteci Emre Irmak ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Gülben Ergen, sevgilisiyle görüntülendi. Tatillerine Bodrum Yalıkavak'ta devam eden ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
GAZETECİLERİ GÖRÜNCE PANİK OLDULAR
Habertürk'te yer alan habere göre; Akşam saatlerinde Yalıkavak'ta bulunan bir beachte eğlenen ikili çıkışta gazetecileri fark edince tekrar mekana geri döndü. Mekanda bir süre oyalan çift, daha sonra hızlı adımlarla aracına bindi.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
Mutluluğu yüzünden okunan 46 yaşındaki Gülben Ergen, gazetecilere gülümseyerek kolaylıklar diledi. İkili ilişkileri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Diğer
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