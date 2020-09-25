Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı
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Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı

25.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:40

Ece Erken, yakın zamanda boşanan avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Mahmutyazıcıoğlu, yerinden kalkarak "Sizinle hesaplaşacağız. O fotoğrafları silmeyin de bakalım ne oluyor" diyerek basın mensuplarını tehdit etti. Erken ise bu esnada yerinden bile kalkmadı.

Ünlü sunucu Ece Erken, bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda bir kafede görüntülendi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan avukat Mahmutyazıcıoğlu, yerinden kalkarak olay çıkardı.

"SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIM"

Milliyet'te yer alan habere göre: Kafede bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken, elini sevgilisinin omzuna attı. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak ortalığı karıştırdı. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.

Ece Erken ise sevgilisi olay çıkartırken yerinden dahi kalmadan sakince oturdu.

Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlui basın mensuplarını tehdit etti
Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı
Haber Yorumları (6)
İSTEDİN ZAMAN: hesaplaşalım
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HERBOKOLOĞ: Ece Ece Ece gazeteciye şiddet ve tehdit eden kişi sana neler yapmaz sonra çıkıp ağlıyorsun dayak yedim diye
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DBUZİTTİN KESERSAPI: Bu iki ucube soytarıyı adam yerine koyup para kazandıranlarda suç
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