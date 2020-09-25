Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı

Ece Erken, yakın zamanda boşanan avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Mahmutyazıcıoğlu, yerinden kalkarak "Sizinle hesaplaşacağız. O fotoğrafları silmeyin de bakalım ne oluyor" diyerek basın mensuplarını tehdit etti. Erken ise bu esnada yerinden bile kalkmadı.