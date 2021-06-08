''Sevgilisi dolandırıcı'' denilen Şeyma, iddialara ateş püskürdü! Bu kez müstakbel enişte de sessiz kalamadı

Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu ve adını değiştirdiği iddia edilmişti. Ayrıca Alsaloussi'nin 3 adresi döndürüp dolaştırıp şirketler kurduğu öne sürülmüştü. Müstakbel eşiyle ilgili iddialara bir bir yanıt veren Subaşı, ''Yazılanlar saçma. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor'' dedi. Öte yandan Alsaloussi de hakkındaki iddialara sert çıktı.

Şeyma Subaşı'nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre Subaşı iddialara tepki gösterdi:

"Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor."

''VALLAHİ ÇOK SİNİRLENİYORUM''

Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyledi:

"Vallahi çok sinirleniyorum. '800 bin TL'ye aldı yüzüğü' yazmışlardı. 'Aşkım böyle yazmışlar' dedim, 'Bari dolar yazsalardı' deyip güldü. Ben de 'Yazabilir miyim?' diye sordum, 'İstediğini yaz' dedi."

''BEN KOVALAMIYORUM PARA BANA GELİYOR''

Şeyma Subaşı, "Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına da isyan etti: "Bu adam beni 2 ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın. Ben Acun'la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor."

TUTUKLANDIĞI İDDİASINI YALANLADI

Alsaloussi'nin Kaliforniya'dayken tutuklandığı iddiasına Şeyma Subaşı'dan şu yanıt geldi: "Coachella'dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok."

MÜSTAKBEL ENİŞTEDEN AÇIKLAMA

Mohammed Alsaloussi, hakkındaki dolandırıcılık iddialarına sert çıktı: "Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi."

''EVLENMEDEN OLMAZ DEMEDİM''

Şeyma Subaşı'nın hakkındaki hamilelik iddiasını "Evlenmeden olmaz" diyerek yalanladığı şeklinde haberler çıkmıştı. Subaşı, o cümlesine de açıklık getirdi: "Ben 'evlenmeden olmaz' demedim. Evlilik sonrası olacak dedim. Böyle yaz bunu."