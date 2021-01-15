"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı
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"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı

15.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:19

2019 yılında sevgilisinin kendisini İrem Derici ile aldatmasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de yaptığı kalça dansıyla adından söz ettirdi.

Yıllar önce YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Gökçe Yıldırım, 2019 yılında dansçı Ataberk Özdene ile aşk yaşarken aldatılmıştı. Sevgilisinin kendisi birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını söyleyen fenomen günlerce konuşulmuştu.

KALÇA DANSI YAPTI

Aradan geçen zamanın ardından Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan fenomen Gökçe Yıldırım bambaşka bir olayla gündeme geldi. Paylaştığı cesur pozlarla dikkat çeken fenomen son olarak kalça dansı yaptığı bir video yayınladı.

'Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı' iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı

Instagram'da yaygın olarak yapılan akımlardan birini yapan Yıldırım, video önce makyajsız haliyle kamera karşısına geçiyor sonra da makyajlı ve mini elbisesiyle görülüyor. Dansa olan ilgisiyle bilinen fenomen videoda cesur kıyafetiyle kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi.

'Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı' iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı

ALDATMA İDDİASINDA NE OLMUŞTU?

Gökçe Yıldırım, 2018 yılında yayınladığı makyaj videosunda sevgilisi Ataberk Özdene ile aynı evde yaşarken kendisini İrem Derici ile aldattığını ileri sürmüştü. İrem Derici ise Ataberk Özdene ile aşk yaşadığını kabul etmiş ancak ihanet iddiasının doğru olmadığını söylemişti.

Konu hakkında açıklama yapan dansçı Ataberk Özdene ise "Gökçe ile yaşadığımız 2 senelik ilişkimiz, artan yıpratıcı kavgalar ve saygısızlıklar sonucu sevgimizi bitirdi. Ortada bir aldatılma durumu asla yok. Sadece Gökçe'yle ayrıldıktan sonra İrem'le ilişkimiz hızlı başladı" demişti.

'Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı' iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı
İrem Derici ve Ataberk Özdene
'Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı' iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı
Ataberk Özdene ve Gökçe Yıldırım
'Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı' iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı
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