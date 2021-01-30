Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir...

Sevgililer Günü'nde mutfağa girip, sevgilinize ya da eşinize hem sağlıklı hem de afrodizyak etkili yemekler hazırlamaya ne dersiniz? Doğanın bizlere sunmuş olduğu, libidoyu arttırıcı etkisi olan besinleri, bu özel günde mutlaka menünüze ekleyin.