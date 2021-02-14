Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü nedir? Sevgililer günü tarihçesi

Her yıl 14 Şubat günü dünyanın büyük bölümünde kutlanan Sevgililer gününün kökeni, Roma Katolik Kilisesine dayanır. Valentine adındaki din adamı adına ilan edilen bu gün Aziz Valentin Günü olarak da anılır. Peki, Sevgililer günü anlamı nedir? Sevililer günü ne zaman kutlanmaya başladı? İşte detaylar...

Valentina yani sevilen hoşlanılan kişi anlamına gelen Sevgililer günü, yaklaşık bir milyar kart gönderiliyor. Öte yandan Arabistan, Özbekistan,Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkelerde Sevgililer günü kutlamaları yasaklanmıştır. Günümüzde Sevgililer günü mesajları ise Sevgililer günü kartları kadar popülerdir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın dört yanında çeşitli şekillerde, sürprizlerle kutlanan Sevgililer günü, 14 Şubat günü gerçekleştiriliyor. Bugün çiftler birbirlerine farklı hediyeler alır, şiirler ve mesajlar ile günlerini kutlarlar.

2021 Sevgilier Günü 14 Şubat Pazar gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer gününün kökeni Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır ve Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı kesimlerde "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Ancak zamanlar özel gün ticari faaliyetlerin arttığı gün olup çıkmıştır.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılır ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştır.

Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanırdı. Bugün Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlarda bereket tanrısının dokunuşundan nasiplenmek isterlerdi. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları artacaktır. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkekler, genç kızların isimleri yazılı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma durumu yaygındı. 469'da Papa bu bayramı yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimleri yazılıydı.

KİLİSE TAKVİMİNDEN AZİZ VALENTİNE GÜNÜ ÇIKARILDI

1908 Katolik Ansiklopedisi'nde 14 Şubat günü inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçer. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarılmıştır.