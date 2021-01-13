Sevgililer Günü ne zaman? 2021 Sevgililer Günü tarihi! Sevgililer Günü hangi gün?

Sevgililer Günü yaklaşıyor ve çiftler bu özel günü en güzel şekilde geçirmek için planlar yapıyor. Peki, Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü hangi gün? İşte, 2021 Sevgililer Günü tarihi!

Sevgililer Gününü unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenler romantik planlar hazırlıyor ve sürpriz dolu aktiviteler hazırlıyor. Ancak bunu doğru zamanda yapmak için Sevgililer Günü ne zaman, sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2021 Sevgililer Günü tarihi! Bu sene Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü hangi gün?

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 Sevgililer Günü: 14 Şubat Pazar

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİKOLATASI

Sevgililer günü tadı damağınızda kalacak bir hediye: Sevgililer günü çikolatası. Renkleri ve şekilleriyle sevgililer günü konseptine uyum sağlayan sevgililer günü çikolatası tatlı yiyip tatlı konuşacağınız bir sevgililer günü vadediyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ KÜNYESİ

Sevgililer gününü unutulmaz yapacak bir başka hediye de sevgililer günü künyesidir. Künye üzerine yerleştirilen romantik resminiz, hediyenizin yıllar boyu hatırlanacak bir hediye olmasını sağlıyor.

SEVGİLİYE HEDİYE SİHİRLİ BARDAK

Sihirli bardak hediyesi sevgilinizi şaşırtacak tarzı ile farklı bir hediye olarak öne çıkıyor. Sıcak su eklendiğinde ortaya çıkacak romantik resim sevgilinizi şaşırtacak. Kullanışlı bir hediye olan sihirli kupa bardak, her kahve yudumunda sizi hatırlamasını sağlayacak.

ROMANTİK PUZZLE

Sevgililer gününü hem romantik hem de eğlenceli şekilde geçirmek istiyorsanız, puzzle hediyesini tercih edebilirsiniz.Özel tasarım puzzle seçeneği ile romantik resminizin kullanıldığı puzzle ile parçaları tamamlamak hem siz hem de sevgilinizi için romantik anlar yaşatacak.

ROMANTİK FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Sevgiliye alınabilecek romantik hediye seçeneklerinden biri de fotoğraf albümüdür. Özel anları yansıtan fotoğraflarla oluşturulan albüm, sevgilinizi çok etkileyecek.

AŞK PASTASI

Sevgilinizi etkileyecek özel hediye seçeneklerinden bir başkası da aşk pastasıdır. Sevgilinizin damak tadına uygun tarzda arta kalpli ve romantik yazılı şekilde tasarlanarak özel bir sevgililer günü hediyesine sahip olmanızı sağlayacak.

ROMANTİK KURABİYELER

Romantik kurabiyeler, sevgililer gününde baş başa geçireceğiniz akşamınız için işlevsel bir hediyedir. Romantik anlar yaşadığınız 14 Şubat'ta ağzınızı tatlandıracak özel şekilli kurabiyeler sevgililer günü konseptini tamamlamanızı sağlayacak.

SONSUZLUK GÜLÜ

Sevgililer gününün anlamına ve önemine tam olarak uygun bir hediye olan sonsuzluk gülü, tasarımıyla sevgilinizi derinden etkileyecek. Farklı renk seçenekleri ve farklı tasarım seçenekleri sunan sonsuzluk gülü, çok sayıda alternatif sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ YASTIĞI

Sevgililer gününü anlamlı bir hale getiren sevgililer günü yastığı, üzerine resim ve yazı eklenerek oluşturulan romantik bir hediyedir. Yastık üzerine ekleyeceğiniz resim ve yazıyı seçmekte özgürsünüz.