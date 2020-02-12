Sevgililer Günü'ne özel yarışma: Bir saat hiç durmadan öpüşebilir misiniz?

12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:00

Belarus'un Minsk şehrinde Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması düzenlendi. Çiftlerden bir saat boyunca hiç durmadan öpüşmeleri istendi.



Ancak yarışmayı kazanmak için bir saat boyunca öpüşmek yeterli değildi. Çiftlerin iki kişilik tatil ödülünü kazanmak için yaratıcı, sıradan olmayan bir şekilde öpüşmeleri gerekiyordu. Euronews.com'da Görüntüle