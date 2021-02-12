TV+ ve fizy'den Sevgililer Günü'ne özel filmler ve şarkılar
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TV+ ve fizy'den Sevgililer Günü'ne özel filmler ve şarkılar

12.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:12
TV+ ve fizy'den Sevgililer Günü'ne özel filmler ve şarkılar

TV+ ve fizy, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için bugüne özel listeler hazırladı.

TV+ ve fizy, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için bugüne özel listeler hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sinemaseverler, TV+'ta Ağır Romantik kategorisinde popüler aşk filmleri izleyebilirken, fizy'de sevilen sanatçıların unutulmaz aşk şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Türkiye'nin en çok sevilen dijital platformlarından TV+ ve fizy, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı listelerle romantiklerin buluşma noktası olacak.

Dizi ve filmden belgesele, spor kanallarından çocuk programlarına kadar yüzlerce yapımı içeren TV+'ta 14 Şubat'a özel olarak oluşturulan Ağır Romantik kategorisi yer alacak.

20 filmden oluşan Ağır Romantik kategorisindeki filmleri Premium, Aile Paketi ve Film Paketi sahipleri izleyebilecek.

35 milyondan fazla şarkı ile her müzik zevkine hitap eden fizy'de ise aşk şarkılarını seslendiren duayen isimlerin parçalarından oluşan listeler, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Ağır Romantik kategorisinde yer alan filmlerden A Star is Born'un (Bir Yıldız Doğuyor) başrol oyuncusu Bradley Cooper aynı zamanda ilk kez yönetmen koltuğuna da oturuyor.

2019'da En İyi Film Şarkısı Oscar ödülünün de sahibi olan filmde, kişisel sorunlarıyla uğraşan ünlü bir müzisyen ile başarılı bir müzisyen olma hayali kuran Ally arasındaki aşk konu ediliyor. Bradley Cooper, filmin başrolünü Lady Gaga ile paylaşıyor.

Regina King'in yine 2019'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar ödülünü aldığı Sokağın Dili Olsa filmi de Sevgililer Günü özel seçkisinde yer alıyor.

James Baldwin'in aynı isimli romanından uyarlanan film, çocukluktan bu yana birlikte olan Tish ve Fonny'nin hikayesini anlatıyor.

Tüm zamanların sevilen aşk filmlerinin yer aldığı seçkide yer alan diğer filmler ise şöyle:

"La La Land, Deniz ve Güneş, Bay ve Bayan Adelman, Aşk Uykusu, How to Talk To Girls at Parties, Rüzgar, Dönerse Senindir, Aşk Nerede?, Sonsuz Aşk, Her Şey Aşktan, Aşk Bu Mu?, Aşkın Çekimi, Not Defteri, İncir Reçeli 1, İncir Reçeli 2, Sesinde Aşk Var ve Shelter."

Türkiye'nin çok dinlenen müzik platformu fizy'de 14 Şubat Sevgililer Günü için sanatçılar kendi seçtikleri aşk şarkılarından listeler oluşturdular.

Sertab Erener, İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Selami Şahin, Hadise, Sıla, Emre Aydın, Göksel, Betül Demir, Mabel Matiz, Gökhan Türkmen, Göksel, Fatma Turgut, Jabbar, Can Kazaz, Özgün'ün hazırladığı aşk şarkıları listeleri bu Sevgililer Günü'ne damgasını vuracak.

TV+ ve fizy'den Sevgililer Günü'ne özel filmler ve şarkılar
TV+ ve fizy'den Sevgililer Günü'ne özel filmler ve şarkılar
TV+ ve fizy'den Sevgililer Günü'ne özel filmler ve şarkılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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