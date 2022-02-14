Sevgililer gününde aşıklar birbirlerine güzel sözler ve mesajlar atarak sevgilerini gösterirler. Bugün bir nevi birbirlerine verdikleri değeri göstermek için en iyi günlerden biridir. Bu nedenle aşıklar da internette sevgilisine, eşine veya kocasına en güzel anlamlı ve romantik mesajları bularak birbirlerine söylerler. Biz de bu haberimizde internette en çok araştırılan - Sevgililer günü mesajları, Sevgililer günü eşe, sevgiliye ve kocaya anlamlı, romantik ve kısa sözler nelerdir? - gibi sorulara cevaplar verdik. İşte detaylar.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

-Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana "Sevgilim" diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

-Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

-Sana sevgimi yağmurlar anlatsın sevgilim. Öyle sırılsıklam öyle aşığım ki bilirsin…Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Kış geldi sevgilim. Yüreğini, yüreğime koy da üşümesin aşkımız. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun.

-Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Hani rüzgar yangını körükler de mumu söndürür ya… İşte gözlerin de öyle. Umutlarımı alevlendirirken, hüznümü yok ediyor. Nice Sevgililer Günlerimiz olsun.

-Seninle başladı gülmek, seninle yaşamda yol almayı öğrendim. Biricik sevgilim. 14 Şubat bizim günümüz, kutlu olsun!

-Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm.

-Biliyorsun her gök kuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Bazen sorarlar, "Hayatında biri var mı" diye. Hayatımda biri yok. Birinde hayatım var. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

-Z?m?n bizden bir şeyIeri ?Is? d? b?n? en büyük hediye seni verdi ve ben hep iyi ki dedim sevgiIim…

-Güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin! Sen hep kalbimde yatan ilk aşkımsın. Sevgililer günü kutlu olsun.

-Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Sen benim en büyük hikâyemsin. Hiçbir zaman sonu gelmesin istediğim, okumaktan bıkıp usanmayacağım.

-Bana getirdiklerin için şükrederek geçiyor günlerim. Hayatımı renklendirdiğin için öylesi mutluyum ki anlatmaya yetmiyor kelimelerim. Sevgililer Günün kutlu olsun.

-Aşkımın ortağı kalbimin sahibi, Ruhumun eşi olduğun için teşekkürler sana, Girip hayatıma bana dünyaları verdiğin için, Teşekkürler sana... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem.

SEVGİLİLER GÜNÜ EŞE MESAJLAR

-Senin gülüşün bana cennetten atılan ekmek kırıntısı gibiydi, ben ise bir serçe, karın tokluğuna sevdim seni… Sevgililer günün kutlu olsun canım aşkım.

-S?dece bugün değiI sen her gün b?n? sevgiIi, her doğ?n gün b?n? umut oIdun sevgiIim. Seni seviyorum…

-Seven sevdiğini severken mutlu olur. Ben, senin yüzündeki beni sahiplenişini seviyorum.

-Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!

-Senin yanında, sanki yürümeye yeni başlamış bir çocuk gibiyim. Hem heyecanlı, hem de ürkek. İyi ki hayatımdasın. Sevgililer Günü'n kutlu olsun.

-Yollarımız şu hayatta kesişmeseydi nefes alamaz, sensiz yaşayamazdım. İyi ki varsın eşim, nice 14 Şubat kutlamalarına!

-Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatırlar bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler… Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum kocacım çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Ayrılıklar küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi. Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle.

-Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun.

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