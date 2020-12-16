Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış

16.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:49
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış

ANTALYA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40) kıskançlık yüzünden boğarak öldürdüğü ortaya çıkan sevgilisi Erhan Razı (40) tutuklandı.

ANTALYA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40) kıskançlık yüzünden boğarak öldürdüğü ortaya çıkan sevgilisi Erhan Razı (40) tutuklandı. Razı'nın, 'gasp', 'yağma' suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı, izin süresi dolmasına rağmen cezaevine dönmediği ve bu nedenle arandığı belirtildi.

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, çareyi Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aramakta buldu. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Gelen çağrı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, Erhan Razı'yı gözaltına aldı. Erhan Razı'nın sorgusunda, Demchenko'yu sevdiğini, kendisi ile 6 ay önce cezaevinden izinli çıktığında tanıştıklarını ve evlenmeyi düşündüklerini, aralarında çıkan tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Razı ifadesinde, cesedin kokmaması için de odadaki klimayı soğuğa ayarladığını belirtti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Gasp ve yağma suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı ancak izin süresi dolmasına rağmen cezaevine dönmeyen Razı'nın arandığı ortaya çıktı. Erhan Razı, ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Razı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi ise Antalya'ya gelmesi beklenen ailesine teslim edilecek.

Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış
Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

İlgili Haberler

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni tutuklandı
İzmir'de cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni tutuklandı
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandılar, gazetecileri tehdit ettiler (2) - Yeniden
Seyhan Soylu 4 günlük cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı
Seyhan Soylu 4 günlük cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Bülent Turan Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Merve Dizdar Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Fatih Terim Emre Belözoğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:51:31. #1.15#
title