Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı

Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı Evli çift evlerine papağan ailesi kurdular Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce sevgililer gününde eşine papağan alan Mücahit Güner, aradan geçen zaman içerisinde eşi Kübra Güner'in sevgisiyle birlikte papağanları da arttı.

Sevgileriyle birlikte papağanları da arttı

Evli çift evlerine papağan ailesi kurdular

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce sevgililer gününde eşine papağan alan Mücahit Güner, aradan geçen zaman içerisinde eşi Kübra Güner'in sevgisiyle birlikte papağanları da arttı. Bir ev içerisinde papağanlarla aile kurdular.

Buldan ilçesinde mimari restorasyon işiyle uğraşan Mücahit Güner, 3 yıl önce öğretmen eşi Kübra Güner'e sevgililer gününde bir Sultan cinsi papağan hediye etti. Aradan kısa bir zaman sonra papağan çok hareketlenmesi üzerine bir adet daha papağan alan Güner, kuşun sakinleşmesini bekledi. Kuşları çiftleşmesi üzerine çoğalmaya başlamasıyla Güner, evindeki oyun konsolunu sattı. Oyun konsolunun parası ile bir başka papağan daha alarak, çift sevgileriyle birlikte papağanlarına bakmaya başladı. Papağanlarını evlerinde kafeslerde üreten Güner çifti hobi olarak başladıkları papağan üretiminde sayıları 30'a ulaşan bir kuş ailesi kurdular. Papağan bakımının diğer kuşlara göre biraz daha zor olduğunu dile getiren Mücahit Güner; "Zor olmasına rağmen zevk alabilirseniz çok keyifli. Muhabbet kuşlarından daha fazla öğrenme kabiliyetleri var. Özellikle Sultan cinsi papağanların konuşma kabiliyetleri çok yüksek. Papağanlar altı aylık olunca konuşmaya başlar. Ben ilk önceleri kuş bakımından anlamıyordum. Sordum, araştırdım. Şimdi tüm bakımlarını, tedavilerini ve beslenmelerini eşimle birlikte yapıyorum. İnsanı dinlendiriyor, huzur veriyor" dedi.

"Şimdi bütün kuşlarımız bize çok alıştı"

İnsanlar gibi kuşlarında kendi özel hayatları olduğunu belirten öğretmen Kübra Güner; "İlk aldığımız papağan zaman geçtikçe eş istemeye başladı. Bunu gösterdiği tavırlardan anlıyorduk. Bir papağan daha aldık. İkisi eş olmak için zor günler geçirdiler. Ama ilerleyen günlerde alıştılar ve üremeye başladılar. Şimdi bütün kuşlarımız bize çok alıştı. Benimle birlikte omuzuma konarak canlı derslere katılıyorlar. Ben herkese özellikle çocuklu ailelere mutlaka evcil hayvan, kaplumbağa veya kuş beslemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle günümüzde ilginin sevginin artmasına toplum olarak çok ihtiyacımız var. Bunu da hayvan sevgisiyle çocuklarımıza aşılayabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Acıkara