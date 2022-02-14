Sevgileri sessiz dünyalarının 'dili' oldu

FATSA, ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan işitme engelliler Ayşe İnan (24) ile Gürhan Kılıç(29), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıyarak evlendi. Sevgileri ise sessiz dünyalarının dili oldu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde işitme engelli çift hayatlarının en önemli imzasını attılar. Çifti, nikah töreninde yakınları yalnız bırakmazken, Ayşe İnan ve Gürhan Kılıç çiftinin nikahını Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar kıydı. Başkan Kibar'ın evlilik sorusuna genç çift işaret dili ile 'evet' cevabını verdi. Başkan İbrahim Etem Kibar, evlilik cüzdanını geline verirken, çift bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda kıyılan nikahta çiftin yakınları da duygu dolu anlar yaşadı.

Ailelerin aracılığı ile tanıştıklarını işaret dili ile belirten Ayşe ve Gürhan Çifti, "Ailelerimiz bizleri birbirimize uygun gördüler ve bizler şuan çok mutluyuz. Çok sevdik birbirimizi, 14 Şubat'ta da evlendik" dediler.

Kibar: "Sevginin tek dili var o da kalp dilidir"

İşitme engelli çiftin mutluluklarına ortak olduklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Daha önce de nişan yüzüklerini takmıştık. Bu anlamlı günde mutluluklarına ortak olduk ve iki işitme engelli gencimizin nikahını kıydık. Belediye başkanı olarak onlarla aynı dili konuşmamız çiftimizi çok mutlu etti. Benim babam da işitme engelli. Biz de işaret dilini çok iyi biliyoruz. Sevginin bir dili olmadığını kıydığımız bu nikahla anladık. Sevginin tek dili var, o da kalp dilidir. Ailelere mutluluklar diliyorum" dedi. - ORDU