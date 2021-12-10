Sevgi izi nerede yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Müge Anlı'nın desteklediği Sevgi İzi nasıl yapılır? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kapsamında oluşturduğu bir proje olan Sevgi İzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

SEVGİ İZİ NEREDE YAPILIR?

Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak " benibuldular.com " sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor. Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası verilecek.

Sevgi izini yaptırmak için buraya tıklayınız. Buradan şehrinizi seçerek çevrenizde yapan yerleri öğrenebilirsiniz.

NASIL BULUNACAK?

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.

BİLGİLER SAKLI KALACAK

Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konu şu: Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitemizde kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.

SEVGİ İZİ YAPTIRMAK ÜCRETLİ Mİ?

Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ücret talep edilebilir.

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