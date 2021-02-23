Sevgi İzi dövme mi? Sevgi İzi caiz mi, haram mı? Sevgi İzi yaptırmaya dair merak edilen detaylar!

Müge Anlı'nın Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır aranan kayıplar aranıyor. Sevgi İzi projesi hayata geçirildiğinden beri Sevgi İzi dövme mi? Sevgi İzi haram mı, caiz mi? sorularının yanıtları da merak ediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sevgi izi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Yıllardır ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geliştirilen bir proje olan Beni Buldular, sevgi izi ile öne çıkmaya devam ediyor. Kayıpların bulunmasını sağlayan sevgi izi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sevgi İzi nedir, nasıl yapılır? Sevgi izi nerede yapılır? Müge Anlı Beni Buldular detayları...

SEVGİ İZİ NEDİR?

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan yakınlarımızın bir gün aniden gözümüzün önünden kaybolacağı korkusunu hep yaşarız. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sorun. Asıl önemli olan ise bu tür rahatsızlığı bulunan yakınımızın kendini ifade edemeyecek olması. Kaybolduğunda nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyecek olması. Böyle bir durumda ailenin yasadığı ıstırabın ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ağzı var, dili yok, melek gibi bu insanlar son derece savunmasız, her türlü tehlikeye açık ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.

SEVGİ İZİ NASIL DOĞDU?

Yıllardır kayıp insanları yakınlarına kavuşturan, bu alanda övgüyü sonuna kadar hak eden bir isim. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, sonunda Sevgi İzi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak.

SEVGİ İZİ DÖVME Mİ?

Sevgi izi yaptırmak konusunda kararsız kalanlar için birtakım sıkıntılar ortaya çıktı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu hakkında "Örneğin, elektronik kelepçede hastaya suçlu muamelesi yapılabildiği eleştirileri yapıldı. Sevgi İzi ise milyonlarca kişinin hobisi olan dövmeden yola çıkılarak hayata geçirildi. Şu ana kadar koluna dövme yapılanların hayli mutlu olmaları ise projenin doğruluğunun bir kanıtı." açıklamasında bulundu.

SEVGİ İZİ CAİZ Mİ, HARAM MI?

Müge Anlı canlı yayınında özellikle engelli kayıpların bulunmasını kolaylaştırmak için başlatılan Sevgi İzi projesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunması için öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla buluşmasını sağlayan Müge Anlı'nın hayata geçirdiği "Sevgi İzi"ne, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan destek geldi.

"Sevgi İzi", zihinsel engelli, Alzheimer ve benzeri rahatsızlıkları bulunan ve kaybolma ihtimalleri yüksek olan kişilere daha çabuk ulaşılmasını sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, proje ile ilgili açıklamada bulundu.

Prof?. Dr. Nitah Hatipoğlu, "Müge Anlı'nın başlattığı "Sevgi İzi" kampanyası, kayıp insanların bulunabilmesi için güzel bir uygulama. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Önceden bu rahatsızlıkları olan kişilere kolye, bilezik takılırdı. Ama bu tarz şeyleri kaybetmek çok kolay olduğundan, bu projede dövme yapılması düşünülmüştür. İnsanlar, bu sistem sayesinde kolayca bulunabilecek. O yüzden buradaki dövmenin haram kılınan dövmeyle ilgisi yoktur. Bu hayatı etkileyen tıbbi bir ihtiyaçtır ve keyif için yapılandan farklıdır." dedi.

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan yakınlarımızın bir gün aniden gözümüzün önünden kaybolacağı korkusunu hep yaşarız. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sorun. Asıl önemli olan ise bu tür rahatsızlığı bulunan yakınımızın kendini ifade edemeyecek olması. Kaybolduğunda nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyecek olması. Böyle bir durumda ailenin yasadığı ıstırabın ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ağzı var, dili yok, melek gibi bu insanlar son derece savunmasız, her türlü tehlikeye açık ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.