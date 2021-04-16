Son dakika haberi... Sevgi evleriyle başlayan "gönüllü anneliği" koruyucu ailesi olduğu 4 çocuğuyla sürdürüyor

Son dakika haberleri... Adana'da 3 çocuk ve 3 torun sahibi 57 yaşındaki Nermin Kıvrak, sevgi evlerinde gönüllü çalıştıktan bir süre sonra 3'ü kardeş 4 çocuğa koruyucu aile olarak sıcak yuvasını açtı.

Adana'da 3 çocuk ve 3 torun sahibi 57 yaşındaki Nermin Kıvrak, sevgi evlerinde gönüllü çalıştıktan bir süre sonra 3'ü kardeş 4 çocuğa koruyucu aile olarak sıcak yuvasını açtı.

Nermin Kıvrak 3 çocuğunun üniversiteye gitmesinin ardından "gönüllü anne" olarak sevgi evlerinde çalışmak istedi.

Bu kapsamda açılan kursa katılan ve belgesini alarak Adana Sevgi Evleri'nde çalışmaya başlayan Kıvrak, sağlık ve ulaşım sorunları nedeniyle 4 yıl büyük bir mutlulukla görev yaptığı işinden ayrılmak zorunda kaldı.

İşten ayrılmasının ardından içindeki "gönüllü annelik" duygusunu bastıramayan ve oradaki çocukları unutamayan Kıvrak, eşi Kemal Kıvrak ve çocuklarının da onayıyla koruyucu aile olmak istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 8 yıl önce bir çocuğun koruyucu ailesi olmak için başvuran Kıvrak, o zaman 9 yaşında olan Abdurrahman, 8 yaşındaki İbrahim ve 3 yaşındaki Ali kardeşlere sıcak yuvasını açtı.

Kıvrak, annelik duygusunu yeniden yaşayarak, 2 yıl önce de şu an 18 yaşında olan Fatih'in koruyucu ailesi oldu.

"Herkese tavsiye ederim"

Nermin Kıvrak, AA muhabirine, 2'si erkek 3 çocuğunu büyütüp üniversite okuttuktan sonra her zaman istediği "gönüllü annelik" arayışıyla başlayan sürecinin, sıcak yuvasını açtığı 4 evladına koruyucu aile olmasıyla devam ettiğini söyledi.

Anneliği yeniden tattığı Abdurrahman (17), İbrahim (16) ve Ali (11) kardeşlerle başlayan güzel aile tablosunun iki yıl önce aralarına katılan Fatih ile devam ettiğini belirten Kıvrak, evlatlarıyla mutlu olduğunu anlattı.

Kıvrak, oğlu Fatih'in üniversite okuduğunu dile getirerek, "İyi ki almışım, iyi ki benim çocuklarım, herkese tavsiye ederim. Hiç kimse tedirgin olmasın. Çocuk, 'Anne' dediği zaman her şey bitiyor. Annesiniz, kucak açıyorsunuz, sarılıyorsunuz, dertlerine ortak oluyorsunuz, kendi çocuğunuzu nasıl yetiştiriyorsanız aynı şekilde, hiçbir farkı yok. Harika bir duygu. Devletimizden, bakanımızdan Allah razı olsun. Gece-gündüz sıkıntımız olsun arıyoruz, çocuk gelişim uzmanlarımız her konuda yardımcı, kimse tedirgin olmasın koruyucu aile sayımızı arttıralım." diye konuştu.

Kıvrak, imkan verilmesi halinde çok daha fazla sayıda çocuğun koruyucu ailesi olmak istediğini ifade etti.

"Bir araya geldikleri zaman öyle güzel mozaik oluşuyor ki bir çiçek bahçesi gibi"

Kemal Kıvrak (59) da her şeyin başının sevgi olduğunu dile getirdi.

Her çocuğunun ayrı bir özelliği bulunduğunu anlatan baba Kıvrak, şöyle devam etti:

"Hani dersin ya, 'Evlatlar içerisinde en kıymetlisi hangisi?' Anne der ki 'Hangisi yoldaysa en kıymetlisi o, hangisi hastaysa en kıymetlisi o.' Bunlar da öyle farklı farklı özellikleri var. İbrahim'in, Abdurrahman'ın, Fatih'in, Ali'nin ayrı bir özelliği var, kendi öz çocuklarımın ayrı bir özelliği var ama hepsi bir araya geldiği zaman öyle güzel mozaik oluşuyor ki bir çiçek bahçesi gibi. Herkes bana saygılı, gönülden bağlı biz de onları seviyoruz, güzel bir ortam. İnsanların hiç çekinmesine gerek yok. Devlet de katkı sunuyor. 'Ben bu çocukları alilere verdim, tamam iş bitti' olayı yok. Bir sorun olduğu zaman şah damarı kadar neredeyse yakın yönetici arkadaşlar."

"Burası benim için koruyu aile değil, ailem"

Kıvrak çiftiyle 2 yıl önce tanışan Fatih Ekin de ailesini çok sevdiğini ve onların desteğiyle üniversiteyi kazandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası benim için koruyu aile değil, ailem. Sevgi evlerindeki çocuklar öyle ya da böyle anne babalarından ayrılmış oluyorlar. Tekrar ikinci defa insanlara 'anne, baba' diyebilmek çocuk için çok önemli bir şey. Okula gittiğimizde, 'Annem babam yok.' demek var, bir de bunun yanında, 'Benim annem babam var, ben onları çok seviyorum.' diyebilmek var. Koruyucu aile, sevgi evleri bünyesindeki çocuklara bunları sunuyor. Bu yüzden de koruyucu aile programı oldukça güzel. Gerçekten tekrardan anne baba duygusunu yaşadım burada. Çok mutluyum. İnsanlar eğer gerçekten imkanları, fırsatları varsa sevgi evlerinden çocuk alsınlar çünkü bir çocuğun tekrardan anne ve babasının olması duygusu bambaşka bir şey. Siz o çocuklara sadece anne babalığı değil dünyaları vermiş oluyorsunuz."

Ekin, en büyük arzusunun, kendi yuvasını kurduğunda başka çocuklara koruyucu ailelik yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de kentte 204 koruyucu ailenin 275 çocuğa evlerini açtığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven