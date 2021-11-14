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Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sevdiği kızın çalıştığı zincir markete gelen 25 yaşındaki genç, konuşma talebi reddedilince belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - - Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sevdiği kızın çalıştığı zincir markete gelen 25 yaşındaki genç, konuşma talebi reddedilince belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.

Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi üzerinde bulunan zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, E.K. konuşmak için sevdiği kızın çalıştığı zincir markete geldi. Konuşma talebi reddedilen E.K., belinden çıkardığı silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, genç kadın ise neye uğradığını şaşırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri E.K.'yi ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu

Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu

Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu

Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu

Sevdiği kız konuşma talebini reddedince marketin ortasında kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güven Gök - Son Dakika Haberleri

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