Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Ülke TV canlı yayınında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyerek komşularını tehdit eden yazar Sevda Noyan, Cüneyt Özdemir'in yayınına katılarak, "Ben orada FETÖ'den bahsediyorum, darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum" diyerek kendini savundu.
Katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyerek tepki çeken yazar Sevda Noyan, "Ben orada FETÖ'den bahsediyorum, darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum" dedi.
Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayının katılan Noyan, konuya ilişkin "O programı yaptıktan sonra bir tepki almadık. Dün akşam saatlerinde bomba gibi gündeme düştü. Bir operasyon olduğu belli olan bir şey" ifadelerini kullandı. Noyan, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederken, şu ifadeleri kullandı:
"DARBE SÖYLEMLERİNE KARŞI YAPILAN BİR ŞEYDİ"
"İlk başta çok şey yapmadım, zaman zaman Twitter'da hepimiz şirazeyi kaçırabiliyoruz, ben de haddi aşan şeyler yazmış olabiliyoruz. Baktım ki iş çığırından çıkmaya başlayınca tekrardan izledim kendimi, sonradan baktım ki benim orada söylediklerim elbetteki o bölümü aldığınızda farklı anlaşılabilecek şeyler. Ben bütün bir konuşmada bir şeyden bahsediyorum. Ben 12 Eylül'ü yaşayıp üniversite okuyamadım. Sonra 28 Şubat'ı yaşadım. 15 Temmuz darbesi de hepimizde çok ciddi travma yarattı. Son günlerde yapılan darbe söylemlerine karşı yapılan bir şeydi. Bizi öyle yakalayamazlar, biz de bu sefer şey yaparız."
Noyan, 'FETÖ'den bahsettiğini iddia etti konuşmasına ilişkin "Darbeye karşı olan savunma hakkımızdan bahsediyorum" dedi. Özdemir'in Noyan ailesinden gelen 'bizimle ilgisi yoktur' mesajını hatırlatması üzerine "Kastım da Noyan ailesi değil zaten" diyen Noyan, devamında şunları söyledi.
"ORADA MANEVİYATTAN BAHSETTİM"
"Biz 50 kişiyi götürürüz derken biz onları asarız, keseriz anlamında değildi ifade. 15 Temmuz başarılı olsaydı biz listeleri gördük. Orada maneviyatta bahsettiğim biz bu anlamda kendimizi güçlü hissediyoruz. Ama silah konusunda olay kendimizi savunmaktan, götürmekten bahsediyorum. Siz kalkıp seçilmiş bu ülkenin başkanına silahla sizi götürürüz diye söyleyeceksiniz, biz susacağız, bugüne kadar hep böyle yapılmış. Onlar yapıyorsa bizim de elimiz armut toplamıyor modunda bir konuşmaydı bu. Bıçak varsa savaşırım elimdeki neyse."
NE OLMUŞTU?
Ülke TV'de Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün sunduğu televizyon programında bir ölüm listesi hazırladığını ve ailesinin en az 50 kişiyi öldürmeye hazır olduğunu söylemişti.
Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır." demişti.Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; "Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.
EŞİ FETÖ'NÜN KANALINDA YILLARCA PROGRAM YAPTI
Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan, Samanyolu TV'de Kapılar ve Köprüler isminde program yapıyordu.
ÜLKE TV ÖZÜR DİLEDİ
Ülke TV ise Sevda Noyan ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada bu sözlerin tasvip edilmediği belirtildi ve özür dilendi.Özür metninde şu ifadeler kaydedildi:"Arafta Sorular Programı'na konuk olan Sevda Noyan'ın, kamuoyunda tartışılan 'darbe söylentileri' üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu'nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Sevda Noyan'ın 'darbe ve darbecileri' eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke TV ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."